التحالف ينفي استهداف مدنيين في سوريا

نفى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا السبت التقارير التي تحدثت عن سقوط ضحايا مدنيين نتيجة غاراته في منطقة هجين شرقي سوريا.

وقال التحالف في بيان إن "قوة المهام المشتركة نفذت يومي الجمعة والسبت 19 غارة استهدفت مواقع لتنظيم داعش في منطقة هجين السورية، وتم التأكد من أن جميع المواقع المستهدفة كانت خالية من المدنيين".

لقد إدّعت العديد من المصادر المفتوحة هذا اليوم ومن خلال تقارير عارية عن الصحة بأنّ غارات قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب التي تم تنفيذها بالقرب من هجين ، سوريا ، أسفرت عن مقتل مدنيين pic.twitter.com/Q6R9GG3pD0 — Inherent Resolve (@CJTFOIR) November 17, 2018

وأضاف البيان أن التحالف رصد ما مجموعه 10 غارات في منطقة هجين لم يتم تنفيذها من قبل التحالف الدولي أو القوات الشريكة له، كما لم يتم التنسيق مع التحالف بشأنها".

ودعا التحالف الدولي في بيانه "جميع الفاعلين الآخرين" في سوريا إلى وقف الغارات غير المنسقة في منطقة نهر الفرات.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال السبت إن 43 شخصا غالبيتهم من المدنيين من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش قتلوا جراء غارات نفذها التحالف الدولي شرقي سوريا.