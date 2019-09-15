"نحن الضحية".. التحديات الاقتصادية في إيران تنعكس على الفن

رغم أن التعبير الفني في إيران لا يسمح بالنقد السياسي إلا أن الوضع الاقتصادي في البلاد المفروض بسبب العلاقات السياسية ينعكس تماما على أعمال الفنانين في البلاد.

فالعقوبات الأميركية المفروضة على طهران تملك تأثيرا واسعا على حياة الشعب الإيراني وعلى مسار الحياة اليومية في البلاد التي تواصل إصرارها على تحدي المجتمع الدولي بعدم الالتزام بالاتفاق النووي.

ولا يستثنى القطاع الفني من آثار هذه العقوبات، بالأخص مع ارتفاع أسعار المواد الخام التي يستخدمها الفنانون ولجوئهم إلى أدوات مبتكرة للتعبير عن ابداعهم.

تركز الفنانة الإيرانية ماهسا ميرسي، 29 عاما، في أعمالها على الأوقات الصعبة في حياة البشر، وتقول إن وضعها لم يكن سهلا بالأخص عاشت طوال حياتها في ظل المواجهة الإيرانية والأميركية، التي اشتعلت منذ أن اقتحم مجموعة من الطلبة المتشددين السفارة الأميركية في طهران عام 1979، حيث احتجزوا أكثر من 50 موظفا لأكثر من 400 يوم.

وتقول ميرسي، خلال وضعها مجموعة من الرموش الصناعية على حذاء أبيض، إن الشعب يعد متفرجا أمام صراع القوى الدائر حولهم، واصفة الشعب بـ "الضحية"، في مقابلة لها مع شبكة "ABC News".

ميرسي تركز في أعمالها على الحريات الجنسية في المجتمع الإيراني المحافظ، وتهتم بحقوق المثليين والمرأة، لكن تجاوز المعوقات الثقافية والرقابة الصارمة أصبح جزءا فقط من التحدي الذي يواجهه الفنانون في البلاد وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.

ومثل ميرسي تحاول فنانات أخريات تجاوز الحدود الحمراء التي اشتهرت برسمها إيران أمام الحريات الإنسانية، مثل اعتقال ناشطين بيئيين بتهمة التجسس أو فض الحفلات المختلطة أو الاعتقالات في حصص خاصة لليوغا.

وتقول فنانة تصميم الحجاب نيكي إسماعيلي: "في عملي أحتاج إلى الحصول على المواد الخام، سابقا كنت أتمكن دوما من الحصول على الأقمشة الإيرانية لصنع الأوشحة، لكن فيما يخص الحرير، كنت أعتمد على البضائع المستوردة، والآن وبسبب، المحددات، فإن الحصول على هذه المواد أصبح أصعب وأكثر غلاء".

وأضافت إسماعيلي أنها اضطرت لرفع أسعار الأوشحة التي تبيعها لتتمكن من الاستمرار بعملها في ظل العقوبات التي تتسبب في غلاء المواد الخام، وتقول: "من الصعب بيع البضاعة بأسعار معقولة وإسعاد الزبائن".