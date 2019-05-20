مجندات الجيش الأوكراني يحاربن التحرش الجنسي

تشكو مجندات في الجيش الأوكراني من التحرش الجنسي من قبل مرؤوسيهم، حيث تعمل أكثر من 57 ألف سيدة في الجيش.

ورغم انتشار التحرش بالمجندات بين صفوف الجيش الأوكراني إلا أنه يلقى تجاهلا من الجميع، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

ولا تعكس الأرقام حقيقة ما تعانيه المجندات بحسب التقرير، إذ لم تسجل غير خمس شكاوى تتعلق بالتحرش الجنسي، فيما لم يتم محاسبة أي متهم بارتكاب هذه الجريمة.

ويعاقب القانون الأوكراني المتحرشين بالحبس لمدة قد تصل ستة أشهر.

وكانت فاليريا سيكال، التي تحمل رتبة ملازم، أول امرأة تتحدث علنا عما تعرضت له من تحرش جنسي في الجيش، حيث حاول آمر الوحدة العسكرية التي تخدم بها، الاحتكاك بها بطريقة غير عادية، وألمح لها أن مهنتها ستكون أفضل إذ استطاعت إشباع رغباته.

وتقدمت سيكال في نهاية العام الماضي بشكوى تتعلق بالتحرش إلى النيابة العسكرية ولا يزال الملف قيد التحقيق.

ولا يزال التحرش الجنسي في الجيش الأوكراني ظاهرة غير معترف بها، إلا أن قيادة الجيش أحدثت تغييرات خلال 2018 في توسيع قاعدة الرتب والمناصب لتتساوى على صعيد أكبر ما بين الذكور والإناث العاملين في الجيش.