ميادين ارتبطت بثورات شعبية

حين تنطلق احتجاجات شعبية في بلد ما، يتجمع المتظاهرون في أحد الميادين أو الساحات بالعاصمة أو أي مدينة كبرى. يهتف المتظاهرون معبرين عن مواقفهم، ثم يصبح الميدان محجا تقصده وسائل الإعلام والناشطين وغيرهم. في الآونة الأخيرة اشتهرت ميادين وساحات عدة لاحتضانها ثورات واحتجاجات قادها مواطنون غاضبون من أنظمتهم السياسية: ساحة القيادة العامة- الخرطوم شكلت الساحة المقابلة لمقر القيادة العامة للجيس السوداني قاعدة للمحتجين الذين اسقطوا الرئيس السوداني عمر البشير. ولا يزال المحتجون يقصدون الساحة مطالبين الجيش بتسليم الحكم لسلطة مدنية.

​ميدان التحرير- القاهرة شكل ميدان التحرير وسط القاهرة مركزا للثورة ضد حكم الرئيس حسني مبارك. وقد احتضن في مطلع العام 2011 مئات آلاف المتظاهرين قبل استقالة مبارك في 11 شباط/فبراير وبعدها. وأسفرت أعمال قمع هذه الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 25 يناير 2011 عن مقتل 850 شخصا على الأقل.

وشهد الميدان الواقع على مقربة من نهر النيل احتفالات بعد رحيل مبارك الذي حكم البلاد على مدى نحو 30 عاما. لكنه عاد وشهد بعد عامين حركة احتجاجية ضد خلفه الإسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش. ساحة الاستقلال- أوكرانيا تحولت ساحة الاستقلال في وسط العاصمة الأوكرانية كييف إلى رمز لمعارضة حكم الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش. وقد اعتصم فيها المعارضون من تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وحتى شباط/فبراير 2014 في حركة احتجاجية حاولت قوات الأمن قمعها في 18 شباط/فبراير، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص خلال ثلاثة أيام.

وتحوّلت الساحة التي اشتهرت باسم "ميدان" إلى مخيم للمعارضة تحيطه العوائق ضم عشرات الخيام وسط أجواء احتفالية. وبعد أن غيرت المواجهات معالمها أصبحت ساحة "ميدان" اليوم أشبه بضريح مليء بالأزهار وبصور الضحايا وبالشموع. ميدان تقسيم-اسطنبول شهد ميدان تقسيم وسط مدينة اسطنبول التركية في 31 أيار/مايو 2013 قيام أول حركة احتجاجية كبرى ضد الحكومة التركية منذ وصول رجب طيب أردوغان إلى السلطة في عام 2002. وقد تظاهر على مدى ثلاثة أسابيع ما بين مليونين وثلاثة ملايين ونصف مليون شخص في ثمانين مدينة. تعود تسمية ميدان تقسيم إلى العهد العثماني حين كانت مركزا لتوزيع وتقسيم إمدادات المياه، وتقع بمحاذاة حديقة غيزي التي كانت بلديتها تحت سيطرة الحزب الحاكم حينذاك، تنوي إزالتها.

وقد طردت الشرطة مئات المعارضين منها في 31 أيار/مايو 2013 ما أدى إلى تدفق آلاف النشطاء إلى الحديقة ووقوع صدامات مع قوات الأمن. وقد أدت المواجهات إلى مقتل ثمانية أشخاص وجرح أكثر من ثمانية آلاف شخص في البلاد. دوار اللؤلؤة- المنامة شكل دوار اللؤلؤة في العاصمة البحرينية المنامة مركزا للحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في عام 2011 ضد العائلة المالكة. وكان يتوسط الدوار نصب يتألف من ستة أضلع تمثل دول مجلس التعاون الخليجي يعلوها مجسم لؤلؤة تمثل البحرين "درة الخليج".

وفي 14 شباط/فبراير 2011 تجمع متظاهرون في الدوار للمطالبة بإصلاحات وبتحسين التمثيل السياسي للغالبية الشيعية في المملكة التي تحكمها عائلة سنية. وفي 16 آذار/مارس طُرد المتظاهرون من الدوار الذي أزالته السلطات. ساحة تيان أنمين- بكين ساحة تيان أنمين (باب السلام السماوي، أحد مداخل "المدينة المحرمة" للأباطرة الصينيين) تقع في العاصمة الصينية بكين، وترمز للحكم الشيوعي، وقد ارتبط اسمها منذ 1989 بأعمال قمع "ربيع بكين". وربيع بكين حركة ولدت في 15 نيسان/أبريل 1989 بعد وفاة هو ياوبانغ الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الذي أقيل قبلها بعامين على خلفية تأييد مطالب شبابية بإصلاحات ديموقراطية. وقد تجمّع طلاب ومثقّفون وعمال في الساحة احتجاجا على الفساد ومطالبين بالإصلاح. وبلغ عدد المتظاهرين نحو مليون شخص. ​

وليل 3-4 حزيران/يونيو 1989 دفعت الحكومة بالدبابات والجنود لإخلاء ميدان تيان انمين، ما أدى إلى مقتل نحو 300 شخص، بحسب الأرقام الرسمية. لكن منظمة العفو الدولية تقدّر عدد القتلى بـ1300 شخص على الأقل. برج إيفل- باريس شهدت ساحة البرج عدة اعتصامات لحركة السترات الصفراء وهي موجة احتجاجات شعبيّة اندلعت في فرنسا في شهر أيار/مايو 2018 للتنديد بارتفاع أسعار الوقود، تطورت لاحقا للمطالبة باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ​