التخطيط: 275 مليار جنيه لتنمية سيناء

أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد تخصيص استثمارات لشبه جزيرة سيناء بقيمة 275 مليار جنيه (حوالي 15 مليار دولار) حتى عام 2022.

ونقلت صحف مصرية بيانا للوزيرة الثلاثاء قالت فيه إن "هناك أولوية متقدمة لتنمية سيناء والصعيد وإعداد برنامج متكامل للتوجه التنموي نحوهما".

وأضافت السعيد أن الدولة تتبنى خططا تنموية "تستهدف إحداث طفرة في أقاليم ومناطق بعينها لم تنل في الماضي القدر المناسب من الاهتمام، رغم ما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانات تنموية".

وأوضحت أن الحكومة وزعت استثمارات بقيمة حوالي 2.9 مليار جنيه (حوالي 170 مليون دولار) خلال السنة المالية 2018- 2019 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء، وتشكل نسبة ثلاثة في المئة من مجموع الاستثمارات الحكومية.

وتعيش محافظة شمال سيناء وضعا اقتصاديا متراجعا وينقصها الكثير من مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التي توفر فرص العمل.

ومنذ عام 2013 تشهد المحافظة هجمات متكررة لمتشددين تستهدف قوات الجيش والشرطة.