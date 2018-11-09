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الترجي التونسي بطلا لإفريقيا

لاعب الترجي التونسي سعد بقير يحتفل بعد تسجيله هدفا

حقق نادي الترجي التونسي فوزا كبيرا على ضيفه الأهلي المصري بثلاثة أهداف نظيفة الجمعة في إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، ليحرز لقبه الثالث في المسابقة القارية والأول منذ عام 2011.

وتمكن الترجي على ملعب رادس، من قلب تخلفه ذهابا في الإسكندرية بنتيجة هدف لثلاثة، ليحقق فوزا كبيرا أمام عشرات الآلاف من مشجعيه، بثلاثة أهداف لسعد بقير في الدقيقتين (45+1 و54)، وأنيس البدري في الدقيقة (86).

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