التصفيات الأوروبية.. هولندا وألمانيا مجددا

أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020 في كرة القدم التي سحبت الأحد في دبلن، المنتخبين الألماني والهولندي في مجموعة واحدة، فيما يتوقع أن تكون أبرز مواجهة في التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

وكانت ألمانيا بطلة العالم 2014، أقوى منتخب في المستوى الثاني ضمن سحب القرعة، وأوقعتها القرعة في المجموعة الثالثة التي ستضم أيضا إيرلندا الشمالية وإستونيا وبيلاروسيا.

وكان المنتخب الهولندي أقصى نظيره الألماني الشهر الماضي من نهائيات دوري الأمم الأوروبية، في مجموعة ضمت كذلك المنتخب الفرنسي.

أما فرنسا بطلة العالم 2018، ورغم تفاديها الوقوع في مجموعة واحدة مع ألمانيا، إلا أنها ستلاقي منتخبا قويا هو أيسلندا، وذلك في المجموعة الثامنة التي تضم أيضا منتخبات تركيا وألبانيا ومولدافيا وأندورا.

وفيما يأتي المجموعات العشر لتصفيات كأس أوروبا 2020 التي ستقام بين آذار/مارس وتشرين الثاني/نوفمبر 2019:

المجموعة الأولى

إنكلترا – التشيك – بلغاريا – مونتينيغرو – كوسوفو

المجموعة الثانية

البرتغال – أوكرانيا – صربيا – ليتوانيا – لوكسمبورغ

المجموعة الثالثة

هولندا – ألمانيا - إيرلندا الشمالية – إستونيا – بيلاروسيا

المجموعة الرابعة

سويسرا – الدنمارك – إيرلندا – جورجيا - جبل طارق

المجموعة الخامسة

كرواتيا – ويلز – سلوفاكيا – المجر – أذربيجان

المجموعة السادسة

إسبانيا – السويد – النروج – رومانيا - جزر فارو – مالطا

المجموعة السابعة

بولندا – النمسا – إسرائيل – سلوفينيا – مقدونيا – لاتفيا

المجموعة الثامنة

فرنسا – إيسلندا – تركيا – ألبانيا – مولدافيا – أندورا

المجموعة التاسعة

بلجيكا – روسيا – اسكتلندا – قبرص – كازاخستان - سان مارينو

المجموعة العاشرة

إيطاليا - البوسنة والهرسك – فنلندا – اليونان – أرمينيا – ليشتنشتاين