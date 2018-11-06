التصويت المبكر.. أرقام فاقت التوقعات

صوت أكثر من 36 مليون أميركي في انتخابات التجديد النصفي حتى الآن، مستفيدين من نظام التصويت المبكر، وهو عدد قياسي، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وتسمح 37 ولاية أميركية بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، بالتصويت المبكر، لكن نظام التصويت يختلف بين ولاية وأخرى.

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وحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، صوت في نيفادا أكثر من ستة ملايين ناخب خلال 13 يوما من التصويت المبكر، بارتفاع قدره 113 في المئة عن نسبة الناخبين الذين صوتوا مبكرا في انتخابات عام 2014.

وفي أريزونا، صوت مليون و586 ألفا و783 ناخبا خلال 26 يوما.

وفاق عدد الأصوات المبكرة في تكساس (خلال 12 يوما)، العدد الكلي للمصوتين في 2014، بواقع أربعة ملايين و884 ألفا و528 صوتا.

وخلال 13 يوما من التصويت المبكر في يوتا، صوت نحو 587 ألف شخص، بينما صوت في تينيسي مليون و375 ألفا و787 ناخبا.

وزاد عدد المصوتين مبكرا في 19 ولاية أخرى عن عددهم في ذات الولايات عام 2014.

وتسمح قوانين بعض الولايات للناخبين بالتصويت المبكر قبل موعد الانتخابات الفعلي لتسهيل عملية التصويت، ويختلف موعد بدئه في كل ولاية.

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