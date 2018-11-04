التصويت في الانتخابات.. سرير المرض ليس عائقا

تبذل العديد من المنظمات في الولايات المتحدة جهودا كبيرة لحث الناخبين على التصويت في انتخابات التجديد النصفي المقررة رسميا يوم السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، بهدف تشجيع المشاركة في الحياة السياسية وزيادة نسبة المصوتين في الانتخابات.

وفي ظل موسم انتخابي مستعر، والمنافسة الحامية بين الحزبين الرئيسيين، والزيادة غير المسبوقة في نسبة التصويت المبكر، أطلقت مراكز طبية أميركية حملة لتشجيع المرضى على المشاركة في الانتخابات.

وتم إطلاق موقع Patientvoting.com بهدف تعريف المرضى في المستشتفيات، ممن لا يقدرون على المشاركة في الحدث الانتخابي، بالخيارات المتاحة أمامهم بحسب قوانين كل ولاية.

ويقول الموقع إنه "يمثل جهدا غير حزبي لزيادة التوعية بحقوق المرضى وزيادة نسبة إقبال الناخبين".

الطبيبة كيلي ونغ، وهي واحدة من المؤسسين للمشروع، قالت إن بعض الولايات تسمح بالتصويت الغيابي، وفي بعضها، يمكن للناخب الإدلاء بصوته في البطاقة الانتخابية على أن يرسلها شخص ما للصندوق نيابة عنه، ويمكن أيضا الذهاب للناخب في المستشفى لأخذ صوته.