التضخم السنوي بمدن مصر يسجل 17.7 بالمئة

واصلت أسعار المستهلكين بالمدن المصرية مسارها الصاعد في مصر ليصل معدل التضخم إلى 17.7 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر.

وتجاوز معدل التضخم السقف الذي حدده البنك المركزي عند 16 بالمئة، حسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء السبت.

وكانت أسعار المستهلكين في المدن المصرية بلغت 16 بالمئة خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

وكانت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر قد زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مما دفع وزارة الداخلية المصرية لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق.

وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.