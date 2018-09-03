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التضخم في تركيا بأعلى مستوى في 15 عاما

براءة البيرق خلال تجنبه الحديث عن أزمة الليرة التركية مؤخرا

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أظهرت بيانات رسمية الاثنين أن معدل التضخم في تركيا ارتفع إلى 17.9 في المئة في آب/أغسطس، مسجلا أعلى مستوى في 15 عاما.

وضعفت العملة التركية فور صدور البيانات، وهي أعلى قراءة سنوية منذ أواخر 2003.

وسجلت الليرة 6.65 ليرة مقابل الدولار الواحد متراجعة أكثر من 1.5 في المئة عن الإغلاق السابق.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، فقد قفزت الأسعار 2.3 في المئة مقارنة مع الشهر السابق.

وتراجعت الليرة نحو 40 في المئة منذ بداية العام جراء مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية ما أدى لارتفاع أسعار كل السلع من الغذاء إلى الوقود.

وقال البنك المركزي التركي الاثنين إن التطورات الأخيرة في آفاق التضخم أظهرت "مخاطر كبيرة" على استقرار الأسعار، مضيفا أنه سيضبط سياسته النقدية في اجتماعه المقبل في 13 أيلول /سبتمبر بما يتوافق مع أحدث التوقعات.

من جانبه، قال وزير المالية التركي براءة البيرق في مقابلة مع رويترز إن هبوط الليرة التركية لا يمثل تهديدا لبنوك البلد.

وسلطت وكالات التصنيف في الأسابيع الأخيرة الضوء على المخاوف إزاء البنوك التركية.

وعلى مدار أعوام، اقترضت شركات تركية بالدولار واليورو بفضل أسعار الفائدة المنخفضة.

لكن هبوط الليرة 42 بالمئة هذا العام رفع تكلفة خدمة الدين، ويخشى المستثمرون من أن تشهد البنوك زيادة في الديون الرديئة.

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