تظاهرات كولونيا: أردوغان غير مرحب به

احتشد المئات السبت في كولونيا أكبر مدن مقاطعة شمال الراين وستفاليا بجنوب ألمانيا وراء لافتة ضخمة كتب عليها "إردوغان غير مرحب به". وتأتي التظاهرات بالتزامن مع زيارة يقوم بها أردوغان لكولونيا حيث يفتتح مسجدا هو من الأكبر في أوروبا. وكانت برلين قد شهدت تظاهرات مناهضة لأردوغان شارك فيها عشرات الآلاف. حيث يزور الرئيس التركي ألمانيا في محاولة لطي صفحة الخلاف بين البلدين. وجرت تعبئة آلاف الشرطيين لتأمين زيارة كولونيا، في ما وصفه رئيس الشرطة المحلية أوفي ياكوب بأنه أكبر انتشار للشرطة في تاريخ المدينة.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بعدم تنفيذ أي صفقات مع إردوغان، حيث كتب عليها: "أوقفوا تصدير الأسلحة"، و"لا صفقات مع أردوغان".

وقال توماس المشارك في التظاهرة وهو ألماني في الـ22 من عمره إنه جاء للدفاع عن حرية الصحافة، "أتفهم أن يذهب إلى برلين. لكن مجيئه إلى كولونيا مستفز". وقال قانصو وهو متظاهر آخر جاء من سويسرا للمشاركة في التجمع "أريد أن أعبر عن صوت الناس الذين لا يمكنهم النزول إلى الشارع في تركيا (...) أردوغان يعتبر كل من يختلف معه في الرأي إرهابي. أنا هنا لأعبر عن تضامني" مع المعارضين.

وسيدشن أردوغان المسجد الذي شيد بتمويل من "الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية" الذي تربطه صلات وثيقة مع السلطات في تركيا.