تظاهرات كولونيا: أردوغان غير مرحب به

احتشد المئات السبت في كولونيا أكبر مدن مقاطعة شمال الراين وستفاليا بجنوب ألمانيا وراء لافتة ضخمة كتب عليها "إردوغان غير مرحب به".
وتأتي التظاهرات بالتزامن مع زيارة يقوم بها أردوغان لكولونيا حيث يفتتح مسجدا هو من الأكبر في أوروبا.
وكانت برلين قد شهدت تظاهرات مناهضة لأردوغان شارك فيها عشرات الآلاف. حيث يزور الرئيس التركي ألمانيا في محاولة لطي صفحة الخلاف بين البلدين.
وجرت تعبئة آلاف الشرطيين لتأمين زيارة كولونيا، في ما وصفه رئيس الشرطة المحلية أوفي ياكوب بأنه أكبر انتشار للشرطة في تاريخ المدينة.
وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بعدم تنفيذ أي صفقات مع إردوغان، حيث كتب عليها: "أوقفوا تصدير الأسلحة"، و"لا صفقات مع أردوغان".
وقال توماس المشارك في التظاهرة وهو ألماني في الـ22 من عمره إنه جاء للدفاع عن حرية الصحافة، "أتفهم أن يذهب إلى برلين. لكن مجيئه إلى كولونيا مستفز".
وقال قانصو وهو متظاهر آخر جاء من سويسرا للمشاركة في التجمع "أريد أن أعبر عن صوت الناس الذين لا يمكنهم النزول إلى الشارع في تركيا (...) أردوغان يعتبر كل من يختلف معه في الرأي إرهابي. أنا هنا لأعبر عن تضامني" مع المعارضين.
وسيدشن أردوغان المسجد الذي شيد بتمويل من "الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية" الذي تربطه صلات وثيقة مع السلطات في تركيا.
ويتهم بعض المسؤولين الاتحاد بأنه على ارتباط بنظام أردوغان فهو يدير 900 مكان للصلاة في ألمانيا تحت إشراف أئمة قادمين من تركيا. كما أن الهيئة متهمة بالتجسس على معارضي الرئيس التركي.
وأجرى الرئيس التركي محادثات الجمعة مع أنغيلا ميركل ثم شارك في مأدبة عشاء أقامها على شرفه الرئيس فرانك فالتر شتاينماير وقاطعها قسم من السياسيين في طليعتهم المستشارة التي استقبلت أردوغان صباح السبت على الفطور قبل توجهه إلى كولونيا.
وكولونيا هي المحطة الأخيرة من زيارة الدولة التي يقوم بها أردوغان إلى ألمانيا سعيا لطي صفحة عامين من التوتر بين البلدين.
وتسعى تركيا من خلال زيارة الدولة هذه، وسط أزمة اقتصادية حادة تعاني منها وفتور في العلاقات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى تحقيق تقارب مع ألمانيا التي يعيش فيها ثلاثة ملايين تركي أو متحدر من أصل تركي.
وتبدي الحكومة الألمانية التي اتهمها إردوغان عام 2017 باعتماد "ممارسات نازية"، انفتاحا على التقارب بين البلدين رغم "خلافات عميقة" لا تزال قائمة حسب ميركل.
وكررت المستشارة الألمانية رفضها طلب تركيا باعتبار حركة الداعية عبدالله غولن المقيم في الولايات المتحدة "منظمة إرهابية"، مشيرة في المقابل إلى انتهاكات للحريات في تركيا.