التعذيب في الدول العربية.. ممارسات مستمرة

رغم توقيع العديد من الدول العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قبل أكثر من 30 عاما، إلا أنه لا تزال هناك انتهاكات وعمليات إفلات من العقاب، بحسب منظمات دولية.

ويحتفل العالم الاثنين باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق ذكرى توقيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وهي الوثيقة التي أقرت المساواة في الكرامة لكل الناس.

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقعت عام 1984، أحد أدوات القانون الدولي لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها التعذيب. ورغم ذلك تم رصد العديد من حوادث الانتهاكات في الشهور الأخيرة في عدد من دول المنطقة.

العراق.. تعذيب محتجزين

واجه العراق اتهامات بتعذيب محتجزين خاصة أولئك الذين تشتبه بغداد بارتكابهم جرائم إرهابية.

ونقلت منظمة هيومان رايتس ووتش شهادة معتقل سابق في سجن بشرق الموصل عام 2018 قال إنه عُذب بشكل متكرر أثناء الاستجواب، وإنه رأى تسعة رجال يموتون هناك.

المفرج عنهم لا يبلغون القضاة بتعرضهم لسوء المعاملة خشية الانتقام من حراسهم، حسب ما قالت هيومن رايتس ووتش.

منظمة العفو الدولية (أمنستي) قالت إن السلطات فتحت تحقيقات ردا على مزاعم وقوع انتهاكات جسيمة مثل التعذيب، إلا أنها "تقاعست" بصورة دائمة عن الإعلان عن أي نتيجة لهذه التحقيقات.

ليبيا.. شلل قضائي

في ليبيا، دفعت الناشطة مريم الطيب ثمن انتقادها لعمليات القتل خارج القضاء، فقد تعرضت للخطف والضرب والتعذيب من قبل ميليشيات قبل أن تفر من البلاد.

أمنستي قالت إن القضاء الليبي مصاب بحالة من "الشلل بسبب عدم قدرته على مباشرة مهامه في مواصلة عملية المساءلة بشأن الانتهاكات بسبب خوفهم من الانتقام".

سوريا.. شهادت مروعة وتقاعس

وفي سوريا، قالت أمنستي إن النظام القضائي يعاني من غياب الاستقلال واتهمته بالتقاعس عن التحقيق في الجرائم التي ترتكبها القوات التابعة للحكومة وملاحقتها.

صحيفة واشنطن بوست الأميركية جمعت شهادات مرعبة لسجناء سابقين في معتقلات النظام السوري، تظهر حجم المعاناة التي عاشها عشرات السجناء.

البعض قضوا بشكل روتيني جراء "التعذيب والجوع والإهمال"، أما من حالفهم الحظ وخرجوا منها على قيد الحياة، فلم يسلموا من الآثار النفسية السيئة والكوابيس التي ظلت تلاحقهم.

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التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم ذكر أن الجماعات الإرهابية المسلحة وجماعات مرتبطة بالنظام السوري ارتكبت مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها التعذيب.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل حوالي 14 ألف شخص بين آذار/مارس 2011 وحزيران/يونيو 2018 بسبب التعذيب.

اليمن.. أطراف النزاع متهمة

وفي اليمن، قالت أمنستي إن "اللجنة الوطنية للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان" التي شكلتها الحكومة أخفقت في إجراء تحقيقات تتسق مع المعايير الدولية في مزاعم ارتكاب انتهاكات من جانب أطراف الصراع في اليمن.

جماعة الحوثيين على وجه الخصوص واجهت اتهامات بالعديد من الانتهاكات الخطيرة بحق الأشخاص في عهدتها.

السعودية.. اتهامات بتعذيب ناشطات

في السعودية، تحدثت الشهر الماضي كل من العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عن تعرض ناشطين سعوديين محتجزين، بينهم نساء للتعذيب.

وسائل التعذيب شملت الصعق بالكهرباء، والجلد، والمعانقة والتقبيل القسريين لكن الرياض نفت هذه التقارير وقالت إنه "لا أساس لها".

تعذيب في الأراضي الفسلطينية

في الأراضي الفسلطينية، اتهمت الناشطة سهى جبارة المحققين في قوات الأمن الفلسطينية بتعذيبها على مدار ثلاثة أيام في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

الناشطة قالت إنها تعرضت للضرب، والدفع إلى الجدار، وهددت بالتعرض للعنف الجنسي، كما عوقبت بسبب الإضراب عن الطعام.

المغرب.. اعترافات تحت وطأة التعذيب

قالت منظمات دولية إن الناشطين المحتجزين في حراك الريف بالمغرب أدلوا باعترافات تحت وطأة التعذيب. منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت أن الشرطة المغربية ضغطت على المتهمين وعذبتهم لتوقيع محاضر استنطاق "اعترافات" تدينهم من دون قراءة محتواها.

ناشطة حراك الريف في المغرب نوال بنعيسي، واحدة من هؤلاء الناشطين، "قبض عليها وتعرضت للتحرش من قبل السلطات".

مصر.. تجاهل للتعذيب

في مصر، اتهم تقرير الخارجية الأميركية الحكومة بعدم إجراء تحقيق شامل في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف من قبل قوات الأمن، ما "ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب".

منظمة العفو الدولية اتهمت السلطات المصرية بارتكاب "انتهاكات مروعة ضد الأطفال منذ 2013، وقالت إن ستة منهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتجاز.

أمنستي اتهمت مصر أيضا بتعريض سجناء سياسيين لسوء المعاملة الجسدية والتعذيب، ووثقت 36 حالة لسجناء محتجزين في "الحبس الانفرادي لفترات طويلة إلى أجل غير مسمى".

تونس.. ممارسات "قاسية جدا"

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وثقت ممارسات تعذيب "قاسية جدا" في مراكز الأمن، وانتقدت غياب الالتزام "الجاد" من قبل السلطة السياسية للقضاء على هذه الظاهرة.

تلقت المنظمة العام الماضي معلومات عن 80 حالة "انتهاكات جسدية وتعذيب"، في مراكز الشرطة والسجون والمناطق العامة.

لبنان.. زياد عيتاني تعرض للتعذيب

الممثل اللبناني زياد عيتاني، الذي تمت تبرئته من تهمة التجسس لإسرائيل، قال إنه تعرض للتعذيب على يد جهاز "أمن الدولة" اللبناني.

بحسب شهادته، تعرض الممثل للضرب وأجبر على وضعيات مؤلمة وتم تعليقه من معصميه وركله على وجهه والتهديد باغتصابه لانتزاع اعترافات منه.