مطورو استخدامات الذكاء الاصطناعي لا يتوقفون عن إبهارنا بالجديد دائما، وابتكاراتهم تنبئ بمستقبل سيكون مختلفا لأنها ستحل مشكلات معقدة في حياتنا اليومية لم يسبق للعلم أن قام بحلها.

مجال الصحة هو واحد من المجالات التي دخلها الذكاء الاصطناعي بقوة، ومؤخرا بشر باحثون بإمكانية الكشف عن أمراض وراثية معينة فقط بواسطة تحليل صورة الوجه.

دراسة جديدة نشرت في مجلة "نيتشر ميديسين" خلصت إلى أن التقنية الجديدة التي يطلق عليها DeepGestalt صممت بواسطة الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق. وقد استخدم فيها حوالي 17 ألف صورة وجه لأشخاص لديهم أكثر من 200 متلازمة وراثية مختلفة.

وقالت "سي أن أن" إنها تعطي نتائج أفضل من الأطباء في تحديد بعض المتلازمات الوراثية، لكنها حذرت من احتمال استخدامها للتمييز ضد الأشخاص من قبل أصحاب الأعمال وشركات التأمين.

وتستطيع هذه التقنية الكشف عن عدد من الأمراض مثل متلازمة "أنغلمان" (اضطراب وراثي يحدث نتيجة خلل جيني، ومن أعراضه مشكلات النطق والتواصل واضطراب في التوازن والحركة).

وتشير الدراسة إلى أن عددا من المصابين بهذه الأمراض الوراثية تظهر عليهم خصائص في الوجه، معينة يمكن التعرف عليها. وعلى سبيل المثال، المصابون بمتلازمة "أنجلمان" يتميزون بالفم العريض والأسنان المتباعدة والحول واللسان البارز.