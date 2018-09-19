حال التعليم في الرقة بعد سنين الحرمان

خاص بـ"موقع الحرة"/مصطفى هاشم

رغم أن مريم ياسر ابنة مدينة الرقة السورية تبلغ من العمر عشرة أعوام، لا تزال في الصف الثاني الابتدائي ولا تعرف القراءة والكتابة، متأخرة ثلاث سنوات دراسية كاملة عمن هن في مثل سنها.

"كانت الدروس دينية فقط إضافة إلى قليل من الحساب للصبيان، أما الإناث فكن ممنوعات من دخول المساجد"، يقول والد مريم لـ"موقع الحرة".

على مدار ثلاث سنوات من حكم داعش للرقة، حرمت الفتيات من التعليم تماما، بل حتى الأطفال الذكور كانوا يتلقون تعليمهم في المساجد، فيما تحولت مدارس المدينة إلى مقرات عسكريه أو مواقع للتعذيب، حسب ما يؤكد أسامة خلف المسؤول الإعلامي في مجلس الرقة المدني لـ"موقع الحرة".

​وبعد تحرير الرقة من تنظيم داعش في الـ 20 من تشرين الأول/ أكتوبر 2017، تم تشكيل مجلس الرقة المدني التابع لقوات سورية الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

ويرى ياسر أنه لا تزال هناك صعوبات تواجه العاملين في مجال التعليم "مثل أوضاع المدارس كونها في الأغلب مدمرة بشكل كامل، لكن الأمر الجيد أن إقبال الأطفال على المدارس بات كبيرا ولافتا".