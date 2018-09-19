حال التعليم في الرقة بعد سنين الحرمان

خاص بـ"موقع الحرة"/مصطفى هاشم
رغم أن مريم ياسر ابنة مدينة الرقة السورية تبلغ من العمر عشرة أعوام، لا تزال في الصف الثاني الابتدائي ولا تعرف القراءة والكتابة، متأخرة ثلاث سنوات دراسية كاملة عمن هن في مثل سنها.
"كانت الدروس دينية فقط إضافة إلى قليل من الحساب للصبيان، أما الإناث فكن ممنوعات من دخول المساجد"، يقول والد مريم لـ"موقع الحرة".
على مدار ثلاث سنوات من حكم داعش للرقة، حرمت الفتيات من التعليم تماما، بل حتى الأطفال الذكور كانوا يتلقون تعليمهم في المساجد، فيما تحولت مدارس المدينة إلى مقرات عسكريه أو مواقع للتعذيب، حسب ما يؤكد أسامة خلف المسؤول الإعلامي في مجلس الرقة المدني لـ"موقع الحرة".
وبعد تحرير الرقة من تنظيم داعش في الـ 20 من تشرين الأول/ أكتوبر 2017، تم تشكيل مجلس الرقة المدني التابع لقوات سورية الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.
ويرى ياسر أنه لا تزال هناك صعوبات تواجه العاملين في مجال التعليم "مثل أوضاع المدارس كونها في الأغلب مدمرة بشكل كامل، لكن الأمر الجيد أن إقبال الأطفال على المدارس بات كبيرا ولافتا".
وحسب سجلات لجنة التربية والتعليم في الرقة، يرتاد أكثر من سبعين ألف طالب مدارس المدينة وريفها من مجموع مئة وخمسة وعشرين ألف طفل في عموم الرقة.
وبدأت الدراسة رسميا الأحد الماضي في مدينة الرقة.
وتقول الرئيسة المشتركة للجنة التربية والتعليم في مجلس الرقة المدني ميادة ابراهيم الشيخ "تم تفعيل 251 مدرسة في العام الماضي، متوقعة أن يصل العدد إلى 280 مدرسة هذه السنة".
وتضيف قولها في مقابلة مع قناة "الحرة": "حاليا تم تفعيل مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف التاسع والعمل جار على تفعيل الثانويات".
ومع بداية العام الدراسي الجديد يعمل مجلس الرقة المدني على محو أفكار داعش من أذهان الطلبة، على مبدأ أن لا تحرر من معتقدات داعش إلا بنشر العلم والمعرفة.
ويقول أسامة خلف المسؤول الإعلامي في مجلس الرقة المدني لـ"موقع الحرة" إن المنهاج الذي يدرس حاليا هو منهاج وزارة التربية في الحكومة السورية ويتضمن القراءة والحساب واللغة الإنكليزية والعلوم الطبيعية وجميع المواد التي لا تمت إلى السياسة.