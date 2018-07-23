التلاعب بالعملة.. لماذا تضعف الصين اليوان؟

تواجه أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم: أميركا والصين، خطر اندلاع حرب تجارية شاملة بينهما.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الشهر الجاري فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار.

ومنذ تولى ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير 2017، تراجع الدولار بشكل كبير أمام معظم العملات، بما في ذلك اليوان الصيني وأيضا الروبل الروسي إلى أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات في الأسابيع القليلة الماضية على روسيا.

ووجه ترامب اتهامات للاتحاد الأوروبي والصين بالتلاعب بالعملة مهددا بفرض رسوم على كل ما تصدّره الصين إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة "تتلاعب الصين والاتحاد الاوروبي ودول أخرى بالعملة من خلال خفض معدلات الفائدة في حين ترفعها الولايات المتحدة مع دولار يزداد قوة يوما بعد يوم، ما يضعف قدرتنا التنافسية.. كالعادة هذا غير عادل".