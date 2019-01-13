التليفزيون التركي يقاضي قياديا معارضا

تقدمت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية TRT الأحد، بطلب تعويض قيمته 100 ألف ليرة تركية ضد المعارض والمرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهوري، محرم إينجه.

وكان إينجه قد نشر تغريدة يتهم فيها الـ TRT، بالتحيز لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم وأردوغان، وتجاهل المرشحين الآخرين.

وقال إينجه في تغريدة نشرها في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، "ليست هناك حاجة لمناقشة أن TRT التي لم تغط الحملات الانتخابية لحزبنا في أنقرة وإسطنبول وإزمير، أنها صوت الرجل الواحد. اتصل براديو TRT إسطنبول، لترى ذلك بنفسك."

وجاء في الدعوى القضائية، أن إينجه كان يهدف إلى تشويه سمعة الـ TRT، بجانب تعرض هواتف الإذاعة للتشويش، عقب تلقي اتصالات كثيفة استجابة لدعوة المعارض التركي مما "تسبب في أضرار"، حسب صحيفة حريت التركية.

وتعرضت TRT لانتقادات من قبل شخصيات وأحزاب معارضة خلال استفتاء تركيا في نيسان/أبريل والانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2018، بسبب تجاهلها حملاتهم الانتخابية.

كما اتهمت المعارضة هيئة الإذاعة أيضا، بمنح معظم الوقت لتغطية أنشطة حزب العدالة والتنمية الحاكم.