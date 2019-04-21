Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
صحة

التمارين الرياضية قد تزيد وزنك

إنقاص الوزن مصدر قلق لدى الكثرين

عرض التعليقات

وجدت دراسة قامت بها جامعة لوفبرا البريطانية أن ممارسة التمارين الرياضية قد تجعلك تكسب المزيد من الوزن بدلا من فقده.

شملت الدراسة 40 متطوعا، نصفهم من النساء، رفعوا كمية طعامهم بنسبة تصل إلى الربع بعد أدائهم لتمارين مجهدة.

وشعر جميع المشاركين في الدراسة أنهم يستحقون مكافأة أنفسهم بتلك الزيادة عقب التمارين التي قاموا بها.

وبحسب د. لويس جيمس، المشرف على الدراسة، فإن نتائج الدراسة أظهرت أن إلمام الشخص بوجود تمرين قادم "يؤدي إلى زيادة في جرعة الطاقة المخطط لتناولها في الوجبة التالية للتمرين".

خلال الدراسة، رفع المتطوعون الذين طلب منهم أداء تمارين رياضية متنوعة السعرات الحرارية في وجبة الغداء بمقدار 150 سعرة لكل شخص.

وكشفت الدراسة عن أن استهلاك المتطوعين للشوكولاتة ارتفع بنسبة 20 بالمئة.

تعليقات فيسبوك

مقترح

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG