التمريض في مصر.. ما بين السخرة والانتقادات

مصطفى هاشم/ خاص لـ"موقع الحرة"

أضربت الممرضة سارة وعدد من زميلاتها في مستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية عن العمل جزئيا في عام 2016، وبعد عام من الواقعة قامت النيابة الإدارية بالتحقيق معهن، وفي آذار/مارس 2018 صدر قرار بحق 75 من ممرضات المستشفى بمعاقبتهن بخصم أجور 45 يوما.

"الغريب أن الحكومة نفسها وقبل قرار جزائنا كانت أقرت بخطئها إثر الإضراب وصرفت لنا الحوافز ولكن لم نحصل عليها بأثر رجعي، ولا نعلم أين ذهبت أموالنا"، تقول سارة لـ"موقع الحرة".

ورفعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 45 دعوى قضائية لنيل حقوق أولئك الممرضات، حسب محمد عبد السلام مدير برنامج العمال في الشبكة لـ"موقع الحرة".

وتحصل سارة على أجر كامل بالحوافز قدره 2100 جنيها (120 دولارا تقريبا) بعد 15 عاما في خدمة المرضى، تنفق منه يوميا 12 جنيها على وسائل المواصلات.

وأصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان دراسة عن حال الممرضات في مصر، في آب/ أغسطس الجاري، ووصفت ظروف عملهن بـ"السخرة".

وتقول الشبكة إن "الممرضات يخضعن لنظام يشبه نظام السخرة أو النظام العسكري منذ بداية التحاقهن بمدارس التمريض حيث يتوجب على الطالبات أداء التدريب بالمستشفيات في مقابل الحصول على مكافأة شهرية قيمتها 11 جنيها شهريا (0.7 دولار)، وبعد التخرج يجب على الخريجات قضاء عامين من الخدمة الإجبارية (التكليف) في المستشفيات العامة بأجر لا يتجاوز 110 جنيها شهريا.

وفيما يخص مستشفيات القطاع الخاص توضح الشبكة أن ممرضات المستشفيات الخاصة يعشن ظروف عمل أشبه بأوضاع العمالة المؤقتة، فالغالبية العظمى "تعمل بعقود محددة المدة أو بدون عقود على الإطلاق".

وكان وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد قد انتقد في مقابلة تلفزيونية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 أجور التمريض في مصر، قائلا "الممرضة تأخذ في الشيفت 12 ساعة من 12 إلى 15 جنيها، ولو متخرجة من كلية التمريض 20 جنيها، هل هذا يعقل؟".

وأشار إلى أنه اشتكى لرئيس الوزراء "السابق" شريف إسماعيل "قلت لرئيس الوزراء "إذا لم يرتفع من 15 جنيها إلى 100 إلى 120 جنيها فلن تقوم لمهنة التمريض قائمة في مصر"، لافتا إلى أن التكلفة تقدر بحوالي 3.1 مليار جنيه.

وأضاف أن رئيس الوزراء وعده حينها بتنفيذ ذلك، وبقي مجرد كلام، إذ تقول سارة عبد الفتاح إنها لا تزال تحصل على 13 جنيها مقابل شيفت 12 ساعة.