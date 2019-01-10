المصارف اللبنانية في عين عاصفة أعمال "حزب الله" (2/3)

خاص بموقع الحرة/

تقدمت شركة المحاماة الأميركية "أوسي أل أل سي" بدعوى باسم 400 عائلة أميركية من ذوي جنود أميركيين قتلوا أو جرحوا في العراق بين عامي 2004 و2011 ضد 11 مصارفا لبنانيا مدعية أنها سهلت أعمالا لصالح حزب الله.

ورفعت الدعوى أمام محكمة مدنية في نيويورك في الأول من الشهر الجاري، ولم تحدد المحكمة حتى الآن موعد بدء المحاكمة التي توقع المحامي وليام فريدمان الذي يعمل في الشركة في مقابلة مع "قناة الحرة" أن تستغرق سنوات، لكنه أكد عزم شركة المحاماة التي يعمل لصالحها المضي في القضية إلى النهاية وبأقصى إمكاناتها.

تعرض الحرة في ملف من ثلاثة أجزاء تفاصيل أساسية من هذه الدعوى.

يقدم الجزء الأول عرضا لطبيعة الدعوى والجهات المدعى عليها ولسياق النقاش اللبناني في موضوع علاقة حزب الله بالقطاع المصرفي في لبنان. أما الجزء الثاني، فيعرض تفاصيل ادعاء الجهة المتقدمة بالدعوى بحق كلٍّ من المصارف المدعى عليها. ويتناول الجزء الثالث الخلاصات التي خرجت بها الدعوى فيما يتعلق بآليات عمل حزب الله المالية وارتباطاته بكارتيلات المخدرات.

ما هي التهم الموجهة للمصارف؟

سوسييتيه جنرال

اشترى سوسييتيه جنرال، البنك اللبناني الكندي في حزيران/يونيو ٢٠١١، بعد أن اتهمت حكومة الولايات المتحدة الأخير بلعب دور مركزي في عمليات تبييض أموال "حزب الله"، وهو يملك حصة وازنة في "Prime Bank" في غامبيا.

وتشير الدعوى إلى أن عقد شراء بنك "سوسييتيه جنرال" للبنك "اللبناني الكندي" يتضمن تحمّل الأول مسؤولية أعمال الأخير.

وتلفت إلى أن "اللبناني الكندي" قام بالتالي:

ـ قدم خدمات لـ"مؤسسة الشهيد" التابعة لـ"حزب الله"، وهي أداة تمويل أساسية للحزب، بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٦، وسمح لها بالولوج إلى النظام المصرفي الأميركي.

ـ قدم خدمات مالية لعبدالله صفي الدين، موفد "حزب الله" إلى طهران، وشقيق رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين وتستند الدعوى إلى تقرير عن شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأميركية عن علاقة المسؤولين في "اللبناني الكندي" بصفي الدين ومحمد بزي (القيادي في "حزب الله" والمصنف على لوائح الإرهاب الأميركية).

ـ امتلك "اللبناني ـ الكندي" علاقات متينة مع مؤسسة "بيت المال" وشركة "يُسر" التابعتين لـ"حزب الله"، وهما مؤسستان وجدت وزارة الخزانة الأميركية أنهما تقدمان خدمات مالية للحزب. فرئيس "بيت المال" هو أيضا مدير "يُسر"، وسبق له أن كان عضوا في شورى "حزب الله"، أعلى هيئة قيادية في الحزب.

ـ امتلك "اللبناني ـ الكندي" حسابات لعدة هيئات وشركات تابعة للحزب. ومن هذه الشركات، شركة "فرح"؛ الشركة "اللبنانية ـ العربية للخدمات السياحية"، المملوكة من المبرات الخيرية (أسسها رجل الدين الراحل محمد حسين فضل الله) وأربعة أفراد هم: محمد باقر فضل الله، جمال مكي، علي فضل (نجل رجل الدين الراحل محمد حسين فضل الله)، وحمزة صفي الدين (شقيق القياديين في "حزب الله" المذكورين أعلاه: هاشم وعبدالله صفي الدين)؛ شركة الريان (أوف شور)، المملوكة من "إنتر عليا"، والنائب في البرلمان اللبناني عن "حزب الله" نواف الموسوي والكولونيل رضا الموسوي (صهر محمد حمدون، عضو مجلس إدارة "اللبناني الكندي")؛ شركة "ماتريكس" (أوف شور)، ويديرها محمد عجمي، وهو قائد ميداني في "حزب الله" قتل في سوريا في يوليو/تموز ٢٠١٧، ومحمد عزالدين وهما على علاقة تجارية مع شركة "تاجيكو"؛ شركة حسن عياش للصيرفة؛ شركة "إليسا" للصيرفة؛ وقد وجدت السلطات الأميركية أن الشركتين الأخيرتين سهلتا نقل وتبييض الأموال لصالح أيمن جمعة، وهو متورط في الاتجار بالمخدرات لصالح "حزب الله".

ـ ساهم "اللبناني ـ الكندي" في عملية تبييض أموال كبيرة داخل الولايات المتحدة مرتبطة بتجارة المخدرات، ووصلت قيمة المبالغ المبيضة عبر اللبناني ـ الكندي إلى ٢٥٠ مليون دولار. وقد أدار أيمن جمعة هذه العملية، وتولى بيع شحنات ضخمة من المخدرات الآتية من أميركا الجنوبية كانت عائداتها لصالح "حزب الله" بمبالغ وصلت إلى ٢٠٠ مليون دولار شهريا. وتورطت شركتا الصيرفة "إليسا" و"حسن عياش" بهذه الأعمال. ساهم أسامة سلهب، وهو قيادي في "حزب الله" يقيم في غرب إفريقيا. كما تورط في هذه العملية كل من: علي سلهب (تعتقد الولايات المتحدة أنه أحد أقارب أسامة سلهب)، خضر فقيه (عضو في "حزب الله" ويعمل في تجارة السيارات في كوتونو الإفريقية) ومحمد حسن حمدون (يملك شركة شحن في كوتونو في إفريقيا).

ـ Prime Bank، الذي امتلك "اللبناني الكندي" نسبة كبيرة من أسهمه، ضم في لائحة ملاكه، محمد إبراهيم بزي، القيادي في "حزب الله" والمصنف على لوائح الإرهاب الأميركية، وهو أحد المقربين من الرئيس الغامبي السابق يحيى جامه المتهم بانتهاكات حقوق الإنسان، والذي تعرض لعقوبات عبر قانون "ماغنتسكي". وقد عين جامة، بزي، كقنصل فخري في لبنان.

وإضافة إلى مسؤولية "سوسييتيه جنرال" عن أعمال "اللبناني ـ الكندي"، فإن الدعوى تتهم الأول بالقيام بالتالي:

ـ قدم خدمات مالية لـ"مؤسسة الشهيد"، عبر شركة "أطلس".

ـ قدم خدمات مالية لجمعية المشاريع الخيرية.

ـ قدم خدمات مالية لمؤسسة "الإنماء للهندسة والمقاولات العامة"، وهي أحد أذرع "حزب الله" ويترأسها أدهم طباجة.

ـ قدم خدمات مالية لشركة "السعد لتجارة البيض" وهي شركة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

ـ قدم خدمات مالية لشركة "دبوق العالمية للطباعة والتجارة العامة"، وهي شركة تابعة لـحزب الله" وتطبع مجلة "بقية الله" التابعة للحزب أيضا.

ـ قدم خدمات مالية لشركة "الهدى" للخدمات السياحية، وهي شركة يديرها القياديان في "حزب الله" عباس عبد اللطيف فواز وعلي يوسف شرارة.

ـ قدم خدمات مالية شركة "فانتزي وورلد"، التي يديرها أدهم طباجة، وتقدم خدمات ترفيهية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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