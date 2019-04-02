التوحد.. حقائق وأرقام

حددت الأمم المتحدة الثاني من نيسان/ أبريل يوما للتوعية باضطراب طيف التوحد (Autism).

والتوحد هو اضطراب في النمو العصبي يصيب الأطفال ويؤثر على سلوكهم وتواصلهم الاجتماعي وإدراكهم.

​حقائق وأرقام عن التوحد

يصيب التوحد واحدا من كل 160 طفلا حول العالم، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية.

الذكور أكثر عرضة للإصابة بهذا الاضطراب بأربع مرات مقارنة بالإناث، إذ يصيب التوحد واحدا من كل 37 طفلا ذكرا، وواحدة من بين كل 151 طفلة حول العالم.

يمكن اكتشاف التوحد مبكرا، قبل سن عام، لكن في الأغلب ما يتم تشخيصه بعد سن الثالثة.

يعاني المصابون بالتوحد من تأخر في تطور اللغة، و40 في المئة منهم لا يتحدثون.

معدل الذكاء لدى 44 في المئة من المصابين بالتوحد، أعلى من المتوسط.

لا يوجد علاج طبي للتوحد.

التدخل المبكر قد يساعد في تطوير مهارات التواصل لدى المصابين.

الآباء والأمهات الذين لديهم طفل مصاب بالتوحد، ترتفع نسبة إنجابهم لطفل ثان مصاب إلى 18 في المئة.

تظهر الدراسات أن بين التوائم المتطابقة إذا كان أحد الطفلين مصابا بالتوحد، فسوف يتأثر الآخر بنسبة تتراوح بين 36 إلى 95 في المئة ، أما في التوائم غير المتطابقة فإن نسبة الإصابة للطفل الآخر، تبلغ نحو 31 في المئة.