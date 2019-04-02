التوحد.. حقائق وأرقام

حددت الأمم المتحدة الثاني من نيسان/ أبريل يوما للتوعية باضطراب طيف التوحد (Autism).
والتوحد هو اضطراب في النمو العصبي يصيب الأطفال ويؤثر على سلوكهم وتواصلهم الاجتماعي وإدراكهم.
حقائق وأرقام عن التوحد
- يصيب التوحد واحدا من كل 160 طفلا حول العالم، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية.
- الذكور أكثر عرضة للإصابة بهذا الاضطراب بأربع مرات مقارنة بالإناث، إذ يصيب التوحد واحدا من كل 37 طفلا ذكرا، وواحدة من بين كل 151 طفلة حول العالم.
- يمكن اكتشاف التوحد مبكرا، قبل سن عام، لكن في الأغلب ما يتم تشخيصه بعد سن الثالثة.
- يعاني المصابون بالتوحد من تأخر في تطور اللغة، و40 في المئة منهم لا يتحدثون.
- معدل الذكاء لدى 44 في المئة من المصابين بالتوحد، أعلى من المتوسط.
- لا يوجد علاج طبي للتوحد.
- التدخل المبكر قد يساعد في تطوير مهارات التواصل لدى المصابين.
- الآباء والأمهات الذين لديهم طفل مصاب بالتوحد، ترتفع نسبة إنجابهم لطفل ثان مصاب إلى 18 في المئة.
- تظهر الدراسات أن بين التوائم المتطابقة إذا كان أحد الطفلين مصابا بالتوحد، فسوف يتأثر الآخر بنسبة تتراوح بين 36 إلى 95 في المئة ، أما في التوائم غير المتطابقة فإن نسبة الإصابة للطفل الآخر، تبلغ نحو 31 في المئة.
- تشير الإحصائيات إلى أن ثلث المصابين بالتوحد يتواصلون بشكل غير لفظي.
- يتعرض ما يقرب من ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 15 سنة، إلى التنمر.
- يظل الغرق أحد الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال المصابين بالتوحد في سن 14 أو أقل، وتبلغ ما يقرب من 90 في المائة من الوفيات المرتبطة بالهروب والشرود.
- الأطفال الذين يعانون من التوحد أكثر عرضة من غيرهم للاضطرابات الهضمية المزمنة بنسبة ثمانية أضعاف.
- ثلث المصابين بالتوحد بين سن الثانية إلى الخامسة يعانون من زيادة الوزن، و 16 في المئة يعانون من السمنة المفرطة.
- تؤثر اضطرابات القلق على ما يقدر بـ 11 إلى 40 في المائة من الأطفال والمراهقين المصابين بالتوحد.
- تكلف رعاية طفل مصاب بالتوحد نحو 60 ألف دولار سنويا، وتزيد التكاليف في حال كان الطفل معاقا ذهنيا، وبعد وصول المصاب مرحلة البلوغ.
- المصابون بالتوحد يعيشون أقل مقارنة بغير المصابين.