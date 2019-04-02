Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
اخترنا لكم

التوحد.. حقائق وأرقام

الأمم المتحدة حددت الثاني من نيسان يوما للتوعية باضطراب التوحد

حددت الأمم المتحدة الثاني من نيسان/ أبريل يوما للتوعية باضطراب طيف التوحد (Autism).

والتوحد هو اضطراب في النمو العصبي يصيب الأطفال ويؤثر على سلوكهم وتواصلهم الاجتماعي وإدراكهم.

طفل يلهو خلال فعالية خيرية لصالح أطفال التوحد-أكرانيا
طفل يلهو خلال فعالية خيرية لصالح أطفال التوحد-أكرانيا

حقائق وأرقام عن التوحد

  • يصيب التوحد واحدا من كل 160 طفلا حول العالم، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية.
  • الذكور أكثر عرضة للإصابة بهذا الاضطراب بأربع مرات مقارنة بالإناث، إذ يصيب التوحد واحدا من كل 37 طفلا ذكرا، وواحدة من بين كل 151 طفلة حول العالم.
  • يمكن اكتشاف التوحد مبكرا، قبل سن عام، لكن في الأغلب ما يتم تشخيصه بعد سن الثالثة.
معلم يساعد طفلا مصابا بالتوحد على الكتابة في ساحل العاج
معلم يساعد طفلا مصابا بالتوحد على الكتابة في ساحل العاج
  • يعاني المصابون بالتوحد من تأخر في تطور اللغة، و40 في المئة منهم لا يتحدثون.
  • معدل الذكاء لدى 44 في المئة من المصابين بالتوحد، أعلى من المتوسط.
  • لا يوجد علاج طبي للتوحد.
  • التدخل المبكر قد يساعد في تطوير مهارات التواصل لدى المصابين.
الطفل المصاب بالتوحد يميل إلى العزلة
الطفل المصاب بالتوحد يميل إلى العزلة
  • الآباء والأمهات الذين لديهم طفل مصاب بالتوحد، ترتفع نسبة إنجابهم لطفل ثان مصاب إلى 18 في المئة.
  • تظهر الدراسات أن بين التوائم المتطابقة إذا كان أحد الطفلين مصابا بالتوحد، فسوف يتأثر الآخر بنسبة تتراوح بين 36 إلى 95 في المئة ، أما في التوائم غير المتطابقة فإن نسبة الإصابة للطفل الآخر، تبلغ نحو 31 في المئة.
  • ​تشير الإحصائيات إلى أن ثلث المصابين بالتوحد يتواصلون بشكل غير لفظي.
  • يتعرض ما يقرب من ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 15 سنة، إلى التنمر.
  • يظل الغرق أحد الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال المصابين بالتوحد في سن 14 أو أقل، وتبلغ ما يقرب من 90 في المائة من الوفيات المرتبطة بالهروب والشرود.
  • الأطفال الذين يعانون من التوحد أكثر عرضة من غيرهم للاضطرابات الهضمية المزمنة بنسبة ثمانية أضعاف.
  • ثلث المصابين بالتوحد بين سن الثانية إلى الخامسة يعانون من زيادة الوزن، و 16 في المئة يعانون من السمنة المفرطة.
  • تؤثر اضطرابات القلق على ما يقدر بـ 11 إلى 40 في المائة من الأطفال والمراهقين المصابين بالتوحد.
  • التدخل المبكر يساعد على تطوير مهارات الاتصال لدى المصابين بالتوحد
    التدخل المبكر يساعد على تطوير مهارات الاتصال لدى المصابين بالتوحد
  • تكلف رعاية طفل مصاب بالتوحد نحو 60 ألف دولار سنويا، وتزيد التكاليف في حال كان الطفل معاقا ذهنيا، وبعد وصول المصاب مرحلة البلوغ.
  • المصابون بالتوحد يعيشون أقل مقارنة بغير المصابين.
عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG