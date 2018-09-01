التوريث الفني وفن التوريث

بقلم كوليت بهنا/

توريث المهنة من الأجداد إلى الأبناء والأحفاد ومن ثم باقي السلالة، تقليد عربي معروف في مجال الحرف اليدوية التقليدية والتراثية بشكل خاص، الغرض منه ألا تخرج أسرار المهنة للغرباء وتبقى محصورة في إطار العائلة الواحدة.

ومع تطور الزمن وتنوع المهن، بتنا نلاحظ هذا التوريث في بعض المهن العلمية مثل الطب والمحاماة وغيرها، كأن يرث الابن الطبيب على سبيل المثال، سمعة أبيه وشهرته وعيادته، ومعها يرث مرضاه وثقتهم.

الميول تدخل أيضا ضمن نطاق علم الوراثة، مثل ميل الطفل للعزف أو التأليف الموسيقي أو الرسم أو تقليد الشخصيات

في العقدين الأخيرين، ومع انتعاش صناعة الدراما العربية، وبخاصة السورية والمصرية، انتقلت ظاهرة التوريث إلى عالم الفن، وبات بالإمكان رصدها من خلال شارتي أي مسلسل درامي أو فيلم، بحيث تقرأ اسم المخرج وقبله اسم أخته أو أخيه كمساعد مخرج، واسم عديله مصمما للإضاءة، واسم زوجة أخيه كمصممة للأزياء أو للماكياج. فقد بات من النادر اليوم أن تجد اسما في المجال الدرامي والفني، إلا وتكتشف أن ابنه أو ابنته أو أكثر من ابن له، بات لهم صلة ما بالفن، سواء كان بالإخراج أو بالإنتاج أو بالتمثيل أو في أية واحدة من التخصصات الفنية الكثيرة.

هل يورث الفن حقا؟

علم الوراثة يؤكد أن الصوت يمكن أن يورث ضمن العائلة الواحدة، وعليه يمكن أن يكون لمغن ولد يرث صوته في المستقبل، وأحيانا يكون صوت ولده أكثر صفاء وجمالا.

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الميول تدخل أيضا ضمن نطاق علم الوراثة، مثل ميل الطفل للعزف أو التأليف الموسيقي أو الرسم أو تقليد الشخصيات، وهي ميول تحتاج إلى كشف مبكر، إذ يعلن الصوت الجميل عن نفسه بنفسه، فيما لا تكتشف مواهب الفنون الأخرى في الأبناء إلا في المدرسة، أو بعد تجارب ومران أو بالصدفة، مع تأكيد ما تلعبه البيئة الفنية من دور هام في هذا المضمار، حيث يتأثر الطفل الذي ينشأ وسط بيئة فنية حتى وإن كان بدون موهبة جينية، بهذا المحيط ويهوى شهرة والده أو والدته ويتماهى معها وينمو لديه حس وذائقة فنية متميزة ضمن هذه الأجواء المشبعة بعوالم الفن.

يمكن القول، إن العديد من أبناء النجوم المنتشرين على الساحة الفنية اليوم هم ورثة شرعيون، يتمتع العديد منهم بموهبة حقيقية ولدت معهم جينيا كحالة الفنانة أصالة نصري المتفوقة، وأنس فخري نجل الفنان صباح فخري، والفنانة ماجدة الرومي ابنة الملحن حليم الرومي، والفنانة المصرية أنغام ابنة الموسيقار محمد علي سليمان، والفنانة أمل عرفة ابنة الملحن السوري سهيل عرفة، وغيرها كأمثلة عن توارث الصوت والحس الموسيقي الطبيعي.

جميل أن يتوارث الفن، وأن نشهد كل حين ولادة موهبة حقيقية، على أن يكون هذا الوراثة طبيعية، لا توريثا قسريا

أما في حالات المواهب البارزة اليوم على الساحة الفنية لأبناء بعض النجوم في المجالات الفنية الأخرى، يمكن تصنيفها كمواهب مكتسبة نمت وصقلت ضمن بيئاتهم الفنية الأسرية. حتى إن البعض منهم تفوق على موهبة الآباء نتيجة لتطور المعرفة والدراسة الأكاديمية في بعض الحالات، والسرعة في الانتشار والشهرة اللذين حظي بهما جيلهم ووفرتهما وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنيت وجميع الوسائط الإعلامية المتاحة، دون إنكار أن اسم الأب النجم أو الأم النجمة ساهما في تمهيد الطريق لهؤلاء الأبناء واختصار المسافة لهم، ووفر لهم فرصتهم الأولى، مثل حالة رامي إمام نجل الفنان عادل إمام على سبيل المثال لا الحصر.

جميل أن يتوارث الفن، وأن نشهد كل حين ولادة موهبة حقيقية، على أن يكون هذا الوراثة طبيعية، لا توريثا قسريا عبر حشر قائمة من أسماء الأقرباء ضمن كل عمل وقطع الأرزاق وسد السبل أمام مواهب حقيقية لمختصين فنيين من خارج بعض العائلات الفنية المحتكرة اليوم للعديد من الانتاجات الضخمة.

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وقد حصرت بعض هذه العائلات، عبر السنوات الفائتة، أهم فرص العمل بأبنائهم أو أقاربهم بغية تقاسم الإنتاج والمنفعة المالية، كما لو أن العمل الفني مزرعة خاصة يجب ألا تخرج أرباحها من جيب العائلة الواحدة، دون الاكتراث إذا ما كان هؤلاء الأقارب يمتلكون الحد الأدنى من الموهبة أو التخصصات الأكاديمية للمهام الفنية الصعبة التي تناط بهم.

كأن عقلية التوريث العربي المهيمنة في السياسة لكرسي الزعامة أو المشيخة، والعديد من المناصب الحكومية والحزبية والقطاعات الحيوية ذات المردود المالي الضخم، قد أصابت هذه العائلات بالعدوى، وهي عدوى متجذرة لها فنونها الخاصة، غير ضارة بأصحابها، بل إن كثيرين يتمنون لو يصابوا بواحدة من نعمها الكثيرة.

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