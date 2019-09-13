التونسيون بالخارج يصوتون في انتخابات الرئاسة

بدأ الناخبون التونسيون بالخارج الجمعة الإدلاء بأصواتهم لاختيار خليفة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وقالت "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" المشرفة على هذا الاستحقاق إنه تم فتح مركز الاقتراع بمدينة سيدني الأسترالية صباح الجمعة. ومن المتوقع أن تفتح مراكز اقتراع في دول أخرى لاحقا.

ومن المقرر استمرار التصويت بالخارج أيام 13 و14 و15 في 391 مركز تصويت بـ49 بلدا، بحسب تصريحات لعضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي.

ومن المقرر أن يدلي التونسيون في الداخل بأصواتهم في 15 الجاري، بعد دعوة أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار رئيس جديد لتونس في انتخابات يصعب التنبؤ بنتيجتها.

وأبدى التونسيون اهتماما لافتا في السجال السياسي بين المرشحين الرئاسيين الذي حصل عبر مناظرات تلفزيونية غير مسبوقة، أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر أثير الراديو، وهو ما يرشح فرضية تسجيل نسبة مشاركة مهمة في الانتخابات مقارنة بانتخابات سابقة.

وستقام عمليات الفرز في كل مكتب اقتراع. ومن المنتظر أن تقوم منظمات غير حكومية ومراكز سبر آراء بنشر تكهناتها الأولية على أن تقدم الهيئة النتائج الأولية يوم 17 سبتمبر.

وستشهد تونس انتخابات تشريعية في السادس من أكتوبر القادم.