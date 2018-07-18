الثاني في أسبوع.. السعودية تعترض صاروخا بالستيا

اعترضت السعودية الأربعاء صاروخا بالستيا أطلق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا يدعم الحكومة المعترف بها دوليا.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بيانا أصدره "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أعلن فيه رصد قوات الدفاع الجوي التابعة له "إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من مدينة صعدة باتجاه أراضي المملكة".

وأوضح البيان أن الصاروخ كان متجها نحو مدينة نجران و"أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات".

وفي الأشهر الأخيرة صعد الحوثيون وتيرة هجماتهم الصاروخية ضد المملكة. والصاروخ الذي أطلق الأربعاء هو الثاني في أقل من أسبوع بعدما أطلق المتمردون السبت صاروخا مماثلا باتجاه نجران أيضا.

ويقول التحالف إن الحوثيين استهدفوا السعودية بأكثر من 161 صاروخا بالستيا منذ بداية عملياته في اليمن.