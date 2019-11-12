قتلى ورحلات طيران ألغيت.. الثلوج الكثيفة تداهم ولايات أميركية

داهمت كتلة هوائية قطبية شمالية عددا من الولايات الأميركية حيث حملت معها الثلوج، ما تسبب في مقتل عدة أشخاص في بعض الولايات، وفق تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.

وتسبب الطقس السيء في قتل ثلاثة أشخاص في ولاية ميشيغان بسبب حادث مروري نتج عن تساقط الثلوج بكثافة، وفي كنساس قتلت فتاة (18 عاما) كانت تستقل سيارة في أحدى الطرقات بعد حادث مع شاحنة داهمتهم جاءت من الجهة الأخرى بسبب فقدان السيطرة من قبل سائقها حيث تفاجأ السائقون بالجليد في الشوارع.

وفي شيكاغو ألغيت نحو أكثر من 1200 رحلة طيران بعد تساقط الثلوج بارتفاع 15 سنتميترا، حيث تعرضت طائرة حاولت الهبوط في مدرج مطار أوهير لحادث تسبب بإصابة 41 شخصا.

وشهدت بعض المناطق تساقطا كثيفا للثلوج خاصة في إنديانا وميشيغان وفيرمونت، فيما شهدت دنفر تساقطا خفيفا للثلوج ولكنه تسبب بحوادث عدة على الطرق بسبب حالة الانجماد في الشوارع.

وقال كيفن بيرك، من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن الكتلة الباردة التي ضربت هذه الولايات تعتبر نموذجية لو كانت في شهر يناير، ولكن قدومها في نوفمبر يعني احتمالية تحطيم أرقام قياسية بالبرودة خلال الفترة الحالية.

وقال بيرك إن درجة الحرارة الصغرى في شيكاغو، على سبيل المثال، ستنخفض ما دون ست درجات مئوية وهي أقل بسبع درجات عن مستوياتها القياسية في هذه الفترة.