الجبير: اتفاق وشيك بين الحكومة اليمنية والانفصاليين

قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية الخميس في مقابلة مع صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن هناك "اتفاقا وشيكا" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء صراع على السلطة في مدينة عدن الجنوبية.

ويعمل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية منذ فترة على إنهاء صراع على السلطة بين الحكومة المدعومة من السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي.

وهذا المجلس هو جزء من التحالف الذي أطلق في مارس 2015 عملية عسكرية في اليمن لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي للسلطة بعد أن طردها الحوثيون من العاصمة صنعاء.

وانقلب الانفصاليون الذين يسعون إلى تحقيق الحكم الذاتي في الجنوب على الحكومة في أغسطس الماضي وسيطروا على مقرها المؤقت في عدن.