الجبير: قيادة المملكة خط أحمر

نفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير صحة تقارير إعلامية تحدثت عن رغبة بعض أعضاء الأسرة الحاكمة في تغيير ترتيب ولاية العرش بالمملكة لمنع وصول ولي العهد محمد بن سلمان إليه.

وفي تصريحات لشبكة "سي أن بي سي" الأميركية الأربعاء، قال الجبير: "هذه تعليقات مشينة ... وغير مقبولة"، في إشارة إلى تقرير لوكالة "رويترز" ذكر أن بعض أعضاء الأسرة الحاكمة ناقشوا تغيير ترتيب ولاية العهد بعد وفاة الملك سلمان.

وأضاف الوزير السعودي أن "هذا تجاوز للحدود. القيادة ممثلة في الملك وولي العهد خط أحمر لكل سعودي".

وأدى مقتل الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول الشهر الماضي إلى إدانة دولية للرياض.

وقال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إن وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي أيه" لم تتوصل إلى استنتاج قاطع بنسبة 100 في المئة بشأن مقتل خاشقجي.

وأوضح ترامب في بيان: "هناك احتمال كبير أن يكون ولي العهد على علم بهذا الحادث المأساوي، ربما كان يعلم وربما لم يكن يعلم".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه قد يجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إذا كان الأخير حاضرا في قمة مجموعة العشرين المقررة في الأرجنتين نهاية هذا الشهر.