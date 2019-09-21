الجبير: الهجوم على أرامكو جاء من شمال المملكة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أن الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط تابعتين لشركة "أرامكو" السبت الماضي "تمت بأسلحة إيرانية" محملا طهران المسؤولية عنها.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي السبت: "نحن متأكدون أن مصدره لم يكن اليمن ولكن شمال المملكة".

وأضاف أن مزاعم طهران بأنها "لا تدعم" الإرهاب "غير صحيحة" مشيرا إلى أنه تم ضبط مجموعة من الضباط الإيرانيين والأسلحة في الدول المجاورة.

وتابع الوزير السعودي أن بلاده "لم تطلق رصاصة في وجه إيران ولا تدعم أي مليشيات في الدول المجاورة".

ودعا الجبير المجتمع الدولي إلى "أن يضع حدا لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار، ودعمها للإرهاب في المنطقة والعالم".

ودعا أيضا طهران إلى التخلي دعم الإرهاب وتزويد مليشياتها في لبنان واليمن بالأسلحة.

وقالت السعودية إن ما لا يقل عن 18 طائرة مسيرة وسبعة صواريخ كروز استخدمت في هذه الهجمات، ولكن رغم حجم الأضرار، ما زالت أرامكو متفائلة بشأن استئناف الانتاج بشكل كامل بحلول نهاية الشهر الجاري.