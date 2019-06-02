الجبير ينتقد موقف قطر من قمتي مكة

علق وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على تحفظ قطر على بياني القمتين العربية والخليجية في مكة، وقال في تغريدة "إن الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الإجتماعات ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات".

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد أعرب عن تحفظ بلاده على القمتين العربية والخليجية.

وقال الجبير إن "تحريف قطر للحقائق ليس مستغربا"، موضحا "أن بيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

واستضافت مدينة مكة مؤخرا قمتين طارئتين خليجية وعربية بدعوة من العاهل السعودي، تلتهما قمة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وعقدت القمم في خضم توترات بين إيران والولايات المتحدة، وعلى خلفية "عمليات تخريب" قبالة سواحل الإمارات في 12 أيار/مايو، واستهداف الحوثيين لأهداف حيوية في السعودية.

وخلصت القمتان إلى قرارات عديدة من بينها تأييد الاستراتيجية الأميركية تجاه إيران.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على إيران، تصاعدت عقب انسحاب إدارة الرئيس ترامب من الاتفاق النووي الموقع مع طهران في عام 2015.