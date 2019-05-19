الجبير: لا نريد حربا مع إيران لكن سنرد بحزم

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن المملكة لا تسعى إلى حرب مع إيران، لكن بلاده سترد بكل قوة وحزم في حال اختيار إيران الحرب.

واتهم الجبير إيران بشن حرب بالوكالة على السعودية، قائلا "النظام الإيراني سعى مباشرة ومن خلال وكلائه إلى إثارة القلاقل ودعم المنظمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة"، مضيفا أن "النظام الإيراني لا يبحث عن الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقال الجبير "المملكة لا تريد حربا في المنطقة ولا تسعى لذلك وستفعل ما بوسعها لمنع قيام الحرب لكن في حال اختيار الطرف الآخر الحرب فإن المملكة سترد على ذلك وبكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها".

وأضاف "نتمنى أن تتحلى إيران بالحكمة وأن يبتعد النظام الإيراني ووكلاؤه عن التهور والتصرفات الخارقة وتجنيب المنطقة المخاطر وألا يدفع النظام الإيراني المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه".

وأوضح الجبير أن المشكلة في النظام الإيراني الذي في إمكانه تجنيب المنطقة مخاطر الحروب من خلال التزامه بالقوانين الدولية "والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وعن دعم الجهات والميليشيات الإرهابية والتوقف عن تطوير أسلحتهم الصاروخية وبرنامجهم النووي وتهديد أمن الممرات البحرية".

وطالبت المملكة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم من هذا النظام وإيقافه عند حده ومنعه من نشر الدمار والفوضى في العالم.

وأشار الجبير إلى أن "دول مجلس التعاون كلها تعمل مع الولايات المتحدة على حفظ أمن المنطقة".

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