الجزائر.. إطلاق سراح نائبة فرنسية اعتقلت في بجاية

أطلقت السلطات الجزائرية، الأربعاء، سراح البرلمانية الفرنسية ماتيلد بانو، التي اعتقلتها الشرطة الثلاثاء بمحافظة بجاية شرقي الجزائر، أثناء مشاركتها في التظاهرات الأسبوعية التي ينظمها الطلبة الجزائريون عبر مختلف الولايات دعما للحراك الشعبي المستمر منذ سبعة أشهر.

مصادر فرنسية أفادت بأن النائبة الفرنسية ماتيلد بانو في طريقها الى باريس بعد أن أفرج عنها.

وأضافت ذات المصادر أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان نجح في مساعيه مع السلطات الجزائرية للإفراج عنها وتم نقلها إلى المطار.

ويتوقع أن تصل بانو إلى باريس قرابة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش.

وكانت النائبة كتبت على صفحتها في فيسبوك الثلاثاء "اعتقلتني الشرطة الجزائرية أمس في بجاية، وكذلك الوفد الذي رافقني من دون أي سبب".

وأضافت "غادرنا في الساعة السابعة والنصف صباحا إلى بجاية، حيث التعبئة الشعبية هائلة، عندما وصلنا، وتبادلنا الحديث مع الطلاب والمدرسين في مسيرة يوم الثلاثاء، تم اعتقالنا ثم نقلنا إلى مركز الشرطة".

زعيم حركة "فرنسا غير الخاضعة"، التي تنتمي إليها النائبة الفرنسية جون لوك ميلانشون، أكد الخبر من جانبه وقال إن السلطات الجزائرية أفرجت بالفعل عن النائبة المنتمية لحزبه.