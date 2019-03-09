السلطات الجزائرية تغلق الأحياء الجامعية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، السبت قرارا يقضي بتقديم عطلة الربيع لطلبة الجامعات.

وفي قرار تشاركه طلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، قررت الوزارة تقديم العطلة إلى الأحد 10 آذار/مارس الجاري عوضا عن 21 من الشهر نفسه.

طلبة الجامعات الجزائرية عبروا عن اندهاشهم لقرار الوزارة عبر تعليقات على الشبكات الاجتماعية ومنهم من أكد أن القرار مرتبط بالأحداث التي يشهدها الشارع الجزائري.، لأن طلبة الجامعات وأولئك المقيمين بالأحياء الجامعية يساهمون بقسط كبير في تنظيم الاحتجاجات بالعاصمة.

وهو السبب وراء القرار الثاني الذي اتخذته الوزارة في وقت لاحق السبت والقاضي بضرورة إخلاء الإقامات الجامعية خلال 48 ساعة.

يذكر أن العطلة الربيعية التي ستدخل حيز التنفيذ الأحد تنتهي في الرابع من نيسان/ أبريل المقبل.