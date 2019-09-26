أطلق سراحه الأربعاء.. إعادة اعتقال معارض جزائري

تناقلت وسائل إعلام جزائرية، الخميس، خبر إعادة اعتقال الناشط والمعارض السياسي كريم طابو من أمام منزله غربي العاصمة الجزائر، بعد نحو 24 ساعة من إطلاق سراحه الأربعاء.

وقالت جريدة النهار إن "طابو جرى توقيفه من طرف عناصر فرقة أمنية، اقتادوه إلى وجهة غير معروفة".

وأخلي سبيل كريم طابو، الأربعاء، بعدما قبلت غرفة الاتهام بمجلس قضاء محافظة تيبازة طلب الاستئناف الذي تقدمت به هيئة الدفاع "مع وضعه تحت الرقابة القضائية"، حسب مراسلة الحرة.

وطابو، سياسي جزائري معروف كان شغل منصب الأمين العام لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، قبل أن ينشق عنه ويؤسس "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" الذي لم يحصل على الاعتماد بعد.

وشارك طابو في جميع المظاهرات الشعبية ضمن الحراك الذي انطلق في الثاني والعشرين من فبراير الماضي وأدى إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ويحظى طابو بشعبية واسعة وسط المحتجين الذين يتناقلون مداخلاته الأسبوعية خلال المظاهرات، على مواقع التواصل الاجتماعي.