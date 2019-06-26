جزائريون بلا تذاكر لمباراة السنغال

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر من الوفد الجزائري المشارك في فعاليات كأس أمم إفريقيا بأن نصف الجزائريين لا يملكون تذاكر لحضور لقاء الخضر ضد السنغال المزمع إجراؤه الخميس.

وأوردت الوكالة أن "ما يقارب نصف عدد المشجعين المتواجدين في القاهرة لن يتمكنوا من الدخول للملعب بسبب عدم تمكنهم من اقتناء التذاكر".

وبينما اقتنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم 850 تذكرة إضافية لتوزيعها على المشجعين خلال أطوار الدورة الثانية والثلاثين لأمم إفريقيا الجارية بمصر، لم يتمكن الجزائريون من اقتناء التذاكر بسبب عدم تسجيل معظمهم للحصول على "بطاقة هوية المشجع" التي تتيح الشراء على البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وخصص اتحاد الكرة المصري نحو 8 ألاف تذكرة كحصة للجزائر في هذه الدورة، لكن لم يستفد منها إلا نحو ألفي مشجع، بحسب موقع الإذاعة الجزائرية.

يذكر أن العديد من الجزائريين لم يتمكنوا من الاستفادة من بطاقة هوية المشجع وهي البديل الوحيد للتمكن من شراء التذاكر عبر البوابة الإلكترونية "تذكرتي".

وفي هذا الصدد وجهت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم نداء للمناصرين من أجل التعجيل بالتسجيل للحصول على هذه البطاقة.

وسمحت السلطات المصرية للمناصرين الجزائريين غير الحائزين على بطاقة المشجع من حضور مباراة كينيا بشكل استثنائي، بعد تدخل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي.

يذكر أن السلطات المصرية وضعت قوانين صارمة تخص بيع تذاكر مباريات كاس أمم إفريقيا، إذ لا يحق لأي مصري أن يسوق أو يبيع التذاكر خارج الإطار التنظيمي.