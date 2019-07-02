الجزائر.. الرئيس المؤقت يعلن تقييما تمهيديا للانتخابات

قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس المؤقت للبلاد، عبد القادر بن صالح، سيعلن "مقاربة سياسية جديدة" خلال ساعات، وفقا لما نقلته وسائل إعلام جزائرية، الثلاثاء.

وذكر الإعلام الجزائري إعلان الرئاسة عن "تقييم شامل للأوضاع السياسية تحسبا لإعادة إطلاق المسار الانتخابي"، وعن "تدابير جديدة لإطلاق الحوار الشامل من أجل تنظيم الرئاسيات".

يأتي هذا في اليوم ذاته من استقالة رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب من منصبه فيما تم تكليف عضو البرلمان تربش عبدالرزاق لتسيير إدارة البرلمان لمدة 15 يوما.

وأتت استقالة بوشارب بعد احتجاجات الجماهير لكونه جزءا أساسيا في نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بالأخص بعد مكوثه في منصبه بعد ثلاثة أشهر من تخلي بوتفليقة عن الرئاسة.

وأجلت السلطات الانتخابات الرئاسية المخططة سابقا للرابع من يوليو بسبب قلة المرشحين ولم يتضح موعد آخر لإجراء الانتخابات بعد.