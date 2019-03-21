الجزائر: القضاة يتظاهرون

أعلن ألفا عضو محلي من ولاية الجلفة وسط الجزائر استقالاتهم من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر أحزاب الموالاة، الذي يقوده رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيي، والتحاقهم بالحراك الشعبي، تعبيرا عن تضامنهم "مع صوت الشعب الجزائري"، حسب نص البيان.

وقبل يوم من مظاهرات جديدة متوقعة في الجزائر، للجمعة الخامسة، استمرت قطاعات مختلفة في التظاهر بمختلف المدن الجزائرية.

في العاصمة، نظم وكلاء الجمهورية تظاهرة طالبوا فيها باستقلال القضاء ورفع السلطة التنفيذية يدها عن جهاز العدالة.

وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد قال إن الذي لا يستطيع الدفاع عن حريته واستقلاله لا يستطيع الدفاع عن حرية غيره.

وانضم القضاة الخميس، مرة أخرى، إلى المتظاهرين، مطالبين باستقلال القضاء ودولة القانون تماما مثل عمال الضرائب.

يأتي هذا فيما تشير مصادر إلى احتمال صدور رسالة خامسة من الرئاسة الجزائرية قد يحدد ضمنها الرئيس بوتفليقة موعد تنحيه.