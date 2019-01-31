قرعة "شان 2020".. الجزائر في مواجهة المغرب

كشف سحب القرعة الخاص بكأس إفريقيا للفرق المحلية عن لقاءات مثيرة ضمن نهائيات البطولة المقررة في إثيوبيا 2020.

ووضعت القرعة التي جرت الأربعاء في العاصمة المصرية، الجزائر في مواجهة المغرب، حامل لقب الطبعة الأخيرة،

يذكر أن المنتخب الجزائري للاعبين المحليين فشل في التأهل إلى الدورة الأخيرة من المنافسة القارية التي أقيمت بالمغرب في 2018 بعد خسارته أمام المنتخب الليبي.

ويتأهل إلى نهائيات النسخة السادسة من بطولة "شان" بإثيوبيا المخصصة للاعبين المحليين 15 منتخبا أفريقيا.

وأفاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأنه سيعلن تواريخ المباريات في وقت لاحق.