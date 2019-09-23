الجزائر.. بدء محاكمة أبرز رموز النظام السابق

شرعت المحكمة العسكرية في مدينة البليدة الجزائرية، الاثنين، في محاكمة أبرز رموز النظام السابق، وفقا لما ذكرته مراسل الحرة في الجزائر.

وممن يخضعون للمحاكمة: سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، والجنرال بشير طرطاق، المنسق السابق للاستخبارات، بالإضافة إلى محمد مدين المعروف باسم "الجنرال توفيق" وهو الرئيس الأسبق للمخابرات ولويزة حنون الأمين العام لحزب العمال.

ويواجه المذكورون تهم التآمر على سلطة الجيش والدولة.

ويشهد محيط المحكمة العسكرية، إجراءات أمنية مشددة، تمثلت بإغلاق كل المنافذ والطرق المودية إلى محيط المحكمة العسكرية بالبليدة على بعد كيلومتر.

وكشف محامي محمد مدين لوسائل إعلام محلية عن عزمه المطالبة بتأجيل القضية، لاعتبارات صحية تخص موكله.