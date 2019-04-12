الجزائر... 'جمعة فرض الإرادة الشعبية'

توافد الجزائريون منذ الساعات الأولى لنهار الجمعة بأعداد كبيرة على الساحات العمومية بالعاصمة تحسبا للمسيرات الشعبية المزمع انطلاقها بعد صلاة الجمعة.

الجمعة الثامنة هذه، أرادها الجزائريون ردا على تنصيب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للدولة وإقراره تاريخ 4 تموز/ يوليو موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وينتظر أن تستقطب مسيرات اليوم أعدادا كبيرة رغم الطوق الأمني المشدد على جميع مداخل العاصمة، والتواجد الكبير لعناصر الشرطة في الممرات الرئيسية وسطها.

وتتناقل صفحات فيسبوكية منذ الصباح صورا لاختناق مروري وصفه البعض بغير المسبوق للطريق السيار المؤدي للعاصمة الجزائر والذي يربطها بولايات الغرب والشرق.

معلقون قالوا إن "هناك نية في إجهاض مليونية الجمعة الثامنة".

لكن تصريحات بعض المواطنين ممن اصطفوا الجمعة أمام البريد المركزي والتي نقلتها قنوات خاصة تؤكد "عزم الجزائريين على إيصال كلمتهم والتعبير عن رفضهم لخطة الانتقال السياسي التي تعرضها السلطة بناء على الدستور".

ولدى وصولهم إلى ساحة البريد المركزي، حيث يتجمعون صباح كل جمعة قبل الانطلاق في المسيرات، وجد المتظاهرون تجمعا لرجال الأمن في انتظارهم على درج مقر البريد، لكنهم نجحوا في "احتلال" المكان بعد أن تضاعف عددهم في حدود الساعة الحادية عشرة بتوقيت الجزائر (10 صباحا بتوقيت غرينيتش).

المتظاهرون بحسب اللافتات التي رفعت اليوم، يؤكدون إصرارهم على مطالبهم التي رفعوها منذ انطلاق الحراك في 22 شباط/ فبراير الماضي والمتعلقة أساسا بضرورة رحيل النظام بجميع رموزه.

هدفهم اليوم بحسب أحدهم "عبد القادر بن صالح ومن نصبه وصيا على الجزائريين دون وجه حق".