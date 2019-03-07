الجزائر... الشرطة تمنع مسيرة للمحامين

منعت قوات الشرطة الجزائرية الخميس مئات المحامين من الوصول لمقر المجلس الدستوري حيث تتواجد ملفات الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية برسم انتخابات الـ 18 نيسان/ أبريل المقبل.

أصحاب الجبة السوداء اجتمعوا منذ الساعات الأولى للصباح أمام مقر وزارة الطاقة بوادي حيدرة قرب العاصمة، استجابة لدعوة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، ثم ساروا مشيا على الأقدام باتجاه المجلس الدستوري الواقع على بعد نحو كيلومترين.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور توثق لحظة منع المحامين من بلوغ مقر المجلس الدستوري ومحاولات بعضهم العبور عبر الحاجر الأمني الذي وضع في طريقهم.

وتمكن عدد كبير من تجاوز الحاجز الأمني واجتمعوا أمام المجلس الدستوري مرددين عبارات منددة بـ"تساهل" هذه الهيئة الدستورية بخصوص تطبيق نصوص القوانين المتعلقة بشروط التقدم للانتخابات الرئاسية.

ويطالب المحامون المجلس الدستوري "باحترام الدستور وقوانين الجمهورية في معالجة ملفات المترشحين للرئاسيات".

للتذكير فإن اتحاد منظمات المحامين أصدر بيانا الأربعاء حمّل فيه المجلس الدستوري "مسؤولية قبول ترشح بوتفليقة لعدم جوازها دستوريا وقانونيا بسبب عدم أهليته صحيا ومخالفته للمادة 102 من الدستور والمادة 28 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، التي تلزم المترشح بالحضور شخصيا لإيداع ملف ترشحه".