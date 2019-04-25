المعارضة الجزائرية تتبنى مطالب الحراك

رحّبت أحزاب المعارضة الجزائرية المجتمعة الخميس ضمن أشغال اللقاء التشاوري التاسع لفعاليات "قوى التغيير" بدعوة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح إلى تبني كل المقترحات والمبادرات التي تصب في سياق حل الأزمة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

لكنها أكدت ضرورة تبني مطالب الشعب التي رفعها من خلال الحراك المستمر منذ 22 شباط/فبراير الماضي.

وأكد الحضور ضرورة إبعاد الوجوه التي صنعت النظام السابق وتبني رئاسة جماعية للمرحلة الانتقالية.

رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله قال في حديث للإذاعة الرسمية إن "المعارضة ترفض الحوار مع السلطة القائمة وتذهب في اجتماعها التاسع إلى الاتفاق على أسماء شخصيات لقيادة المرحلة القادمة".

وأضاف أن "قوى المعارضة تتبنى مطالب الحراك برحيل كل رموز النظام، وتقترح إقرار مرحلة انتقالية تقودها هيئة رئاسية مشكلة من شخصيات وطنية تحظى بالقبول والإجماع وتتولى التحضير للانتخابات الرئاسية".