إيداع لويزة حنون 'الحبس المؤقت'

أفادت مصادر إعلامية جزائرية بأن القضاء العسكري أودع رئيسة حزب العمال الجزائري لويزة حنون الحبس المؤقت بعد مثولها الخميس أمام المحكمة العسكرية في البلدية غرب العاصمة.

لويزة حنون استدعيت بحسب التلفزيون الرسمي من طرف القاضي العسكري ضمن التحقيق المتواصل في الملف المفتوح ضد كل من الجنرالين محمد مدين المدعو توفيق وبشير طرطاق وكذا سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المستقيل.

وبث التلفزيون الرسمي في وقت سابق الخميس صورا تظهر حنون وهي تسير نحو مبنى المحكمة العسكرية.

وتعتبر حنون التي أسست حزب العمال سنة 1990 إثر انفتاح الجزائر على التعددية الحزبية، أول امرأة عربية تترشح لمنصب الرئاسة.