الجزائر... بن بيتور والإبراهيمي لقيادة المرحلة الانتقالية؟

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر مسؤول لم يرد الكشف عن هويته، أن السلطة تتجه نحو تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع تموز/ يوليو القادم.

يأتي ذلك بعد الرفض الذي عبر عنه الجزائريون خلال الأسابيع الأخيرة ضمن المسيرات التي تجوب الشوارع في أغلب محافظات البلاد للمطالبة بمرحلة انتقالية تقودها شخصيات لم "تتورط" بالعمل مع النظام السابق، كما هو الحال مع الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي رافق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طيلة فترة حكمه (20 سنة)، كذا الوزير الأول نور الدين بدوي الذي شغل عدة حقائب وزارية خلال حكم الرئيس المستقيل كان آخرها وزيرا للداخلية في حكومتي عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.

المصدر نفسه، كشف أن المجلس الدستوري يعتزم إعلان قرار تأجيل الانتخابات نزولا عند رغبة الشعب، ولعدم استيفاء الشروط الأساسية لإجراء استحقاق انتخابي مهم كالانتخابات الرئاسية.

رويترز أكدت في السياق، أن أسماء تم تداولها لقيادة المرحلة الانتقالية أهمها أحمد طالب الإبراهيمي الوزير السابق في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، وأحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق الذي استقال من منصبه بعد ثمانية أشهر من تنصيبه لعدم اتفاقه مع الرئيس بوتفليقة.

يذكر أن الرجلين من بين الأسماء التي طالب شباب من الحراك بإشراكهما لقيادة المرحلة الانتقالية بدلا من بن صالح وبدوي.

في هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر نوري عبد الباقي إن "تأجيل الانتخابات بات شبه مؤكد نظرا لاستماتة الشباب في رفض المسار الذي رسمه الجيش".

وفي مقابلة مع "الحرة"، لفت نوري إلى الصيت الحسن الذي يتمتع به الرجلان عن الشعب وهو في رأيه عامل مهم يؤهلهما للمساهمة في رسم خارطة الطريق الصحيحة للمرحلة الانتقالية.

في مقابل ذلك، يبدي المتحدث شكوكا حول قبولهما المشاركة في عملية سياسية يقودها الجيش، إذ يقول في الصدد "المؤسسة العسكرية تقود المرحلة من وراء الستار، والذي أعرفه عن الرجلين أنهما لن يشتغلان في هذه الظروف".

لكن ياسين عبدلي، واحد من قادة الحراك بالعاصمة، يبدي تفاؤلا بخصوص المرحلة القادمة، إذ يرى بأن مجرد تأجيل الانتخابات "يعد نجاحا آخر بالنسبة لنا بعد بدء محاسبة من ساهم في الأزمة وعلى راسهم الوزراء ورجال المال الفاسد".

وفي حديث لـ "الحرة" جدد عبدلي تمسك الحراك بمطالبه الأساسية وهي "رحيل جميع رموز النظام السابق ومحاسبتهم، ثم إسناد قيادة المرحلة الانتقالية لرجال يختارهم الشعب".

وتعيش الجزائر على وقع المظاهرات الشعبية منذ 22 شباط/ فبراير الماضي المطالبة بإسقاط النظام وإبعاد ثم محاسبة جميع المسؤولين المتورطين في قضايا فساد.

وفي غمرة الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهرين، استدعى قاضي التحقيق أكثر من خمسين مسؤولا من عهد بوتفليقة ضمن التحقيقات الجارية في قضايا فساد تورط فيها عدد من الوزراء.

فيما يتابع جنرالين كانا على رأس المخابرات وشقيق الرئيس بتهمة المساس بسلطة الجيش، والمؤامرة ضد سلطة الدولة.