الجزائر.. ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة

أعلن المنسق العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، معاذ بوشارب السبت ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 18 نيسان/أبريل القادم.

جاء ذلك خلال تجمع شعبي حضره الآلاف من مناصري الحزب في القاعة البيضاوية بالجزائر العاصمة.

وقال بوشارب "أعلن أن جبهة التحرير الوطني رشحت المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية القادمة تقديرا لحكمة خياراته وتثمينا للإنجازات الكبيرة تحت قيادته".

وطالب بوشارب أعضاء الحزب بخوض حملة انتخابية رئاسية قوية "لصالح مرشحنا، بإرادة المنتصرين".

كما دعا إلى "جعل يوم 18 أبريل القادم يوما تاريخيا من أجل الجزائر، ومن أجل السلم والمصالحة".

المصدر: أصوات مغاربية