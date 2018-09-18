الجزائر.. تعيين قائد جديد لسلاح الجو

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الثلاثاء، أن رئيس أركان الجيش عين قائدا جديدا للقوات الجوية، في خضم تغييرات عديدة تشهدها قيادة الجيش الجزائري ووزارة الدفاع منذ أسابيع عدة.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني، في بيان، أن الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، أشرف، الثلاثاء، على "مراسم تنصيب اللواء حميد بومعيزة قائدا للقوات الجوية خلفا للواء عبد القادر الوناس (71 سنة)، الذي أحيل على التقاعد" بعد 13 سنة من شغل المنصب.

وكان اللواء بومعيزة يشغل منصب قائد المدرسة العليا للطيران في وهران، غرب البلاد.

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد أكدت، الثلاثاء، إحالة قائد سلاح الجو إلى التقاعد، في إطار تغييرات عديدة عرفتها قيادة الجيش الجزائري خلال الأسابيع الماضية.

المصدر: وكالات