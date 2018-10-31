الجزائر تغلق جناح دار نشر إيرانية في معرضها للكتاب

أغلقت إدارة المعرض الدولي للكتاب المقام حاليا في الجزائر جناح ناشر إيراني لـ"مخالفته القانون الداخلي" للمعرض، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وقالت الوكالة الأربعاء إن الناشر الإيراني المشار إليه هو "المجمع العالمي لآل البيت".

ونقلت الوكالة عن رئيس لجنة القراءة والمتابعة لدى وزار الثقافة جمال فوغالي القول إن "هذا الغلق جاء عقب الوقوف على عرض عناوين تم التحفظ عليها سابقا من طرف مصالح الجمارك".

وقامت الجمارك الأربعاء "بحجز هذه الكتب الدينية محل التحفظ قصد عرضها على لجنة مختصة لوزارة الشؤون الدينية التي تقوم بمتابعة الكتب الدينية" في المعرض.

وتشارك إيران، بعدة دور نشر، في النسخة 23 من المعرض الدولي للكتاب الذي تستمر فعالياته حتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.