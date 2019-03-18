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الجزائر.. تنسيقية وطنية من أجل التغيير

متظاهرون في الجزائر ضد ترشيح الرئيس الجزائري نفسه لولاية خامسة

وقعت تسع شخصيات سياسية جزائرية من قوى المعارضة والحراك الشعبي وثيقة ميلاد التنسيقية الوطنية من أجل التغيير في الجزائر.

جانب من الاحتجاجات وسط العاصمة الجزائر
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وطرحت التنسيقية جملة من المطالب، أبرزها:

- انسحاب رئيس الدولة مع نهاية عهدته يوم 27 نيسان/ أبريل من 2019.

- إقالة الحكومة وحل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

- الدخول في مرحلة انتقالية تمكن الشعب من تحقيق مشروعه الوطني.

- تشكيل رئاسة جماعية مكونة من شخصيات وطنية نزيهة تتعهد بعدم البقاء في السلطة في نهاية الفترة الانتقالية.

- تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعينها الرئاسة الجماعية، تكلف بتصريف أعمال الدولة.

- إطلاق نقاش وطني جامع يحدد الجوانب العملية لتعديل الدستور وتنظيم انتخابات ما بعد المرحلة الانتقالية.

- التزام الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية بضمان مهامهم الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب السياسية.

ومن أبرز الموقعين على الوثيقة: محسن بلعباس رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وزييدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، وكريم طابو رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي.

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