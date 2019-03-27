الجزائر.. حليف للحزب الحاكم يطالب باستقالة بوتفليقة

أوصى حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحليف الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، غداة دعوة رئيس أركان الجيش لتفعيل المادة 102 الخاصة بإعلان شغور منصب الرئيس.

وجاء في بيان موقع من الأمن العام للحزب أحمد أويحيى: "يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية... بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور".

وكان رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح دعا الثلاثاء إلى تفعيل المادة 102 من الدستور التي تقضي بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس مجلس الأمة رئيسا بالوكالة حتى تنظيم انتخابات.

وكان بوتفليقة أعلن سابقا عدم ترشحه إلى ولاية رئاسية خامسة وتأجيل الانتخابات الرئاسية.

واعتبرت المعارضة قرارات بوتفليقة التفافا على مطالب المتظاهرين الذين ما زالوا يخرجون للمطالبة بتنحي الرئيس.