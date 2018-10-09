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الجزائر.. 'سلفي' يهاجم تمثال عين الفوارة مجددا

تمثال عين الفوارة

هاجم رجل بمطرقة تمثال "عين الفوارة"، الذي يجسد امرأة عارية الصدر، في مدينة سطيف شرقي العاصمة الجزائر يوم الثلاثاء.

وقال مدير الاتصالات في سطيف محمد تويري إن سلفيا شوه وجه وصدر وذراع التمثال الذي كان يتواجد داخل نافورة في قلب المدينة، والذي يعد شعارا لها.

وأضاف أن المشتبه به قيد الاعتقال وسوف يخضع لاختبار لقواه العقلية.

وأشار وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، وهو من سطيف، في تغريدة أن الجاني هو الرجل نفسه الذي كان قد أحدث أضرارا بالتمثال العام الماضي.

ويعود التمثال إلى عام 1889، وهو من أعمال النحات الفرنسي فرانسيس سانت فيدال.

وقد فجر إسلاميون التمثال بالديناميت في عام 1997، وتم إصلاحه في إيطاليا.

وهوجم التمثال ودمر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ورممته السلطات وأعادته إلى مكانه في مراسم احتفالية في آب/أغسطس الماضي.

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