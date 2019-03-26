الجزائر.. قايد صالح يدعو لإعلان شغور منصب الرئيس

قال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إن حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد هو في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تقضي بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.

وأضاف صالح في كلمة أمام عدد من العسكريين أن أطرافا معادية قد تستغل التظاهرات التي تحدث في البلاد.

وتابع صالح أن الحل يجب أن يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.

وتنص المادة الـ102 على أنه في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية يتولى رئيس مجلس الأمة الرئاسة مؤقتا لمدة 45 يوما تنظم بعدها انتخابات رئاسية.

وتشهد الجزائر تظاهرات تطالب بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأعلن بوتفليقة عدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة، لكنه اقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية وهو ما ترفضه المعارضة.

وتجمع نحو 2000 شخص في وسط الجزائر الثلاثاء للمطالبة باستقالة بوتفليقة، ليتواصل بذلك الضغط بعد احتجاجات مستمرة منذ أسابيع.